Basisschool Acaciahof in Middelburgse binnenstad gaat dicht

Daar gaan de leerlingen van de Zuidsingel na de Kerst gefaseerd naartoe. Na de zomervakantie zal de school helemaal gesloten zijn.

Geen bestaansrecht

Volgens Jeroen van den Oord, voorzitter van het bestuur van onderwijskoepel Onze Wijs waar de school onder valt, zit er niets anders op. "Het is geen makkelijk besluit. Je opent liever een school dan dat je er een dicht doet. Maar deze school heeft geen bestaansrecht meer. Ouders gaven aan dat ze liever naar de andere locatie gaan, omdat er te weinig leerlingen overbleven."

Volgens Van den Oord is er alles aan gedaan om de school in stand te houden. Het gebouw is opgeknapt, er is een nieuw schoolplein aangelegd en er is geïnvesteerd in extra scholing voor de docenten. "Daar ligt het allemaal niet aan. We hadden echt de ambitie om de school te laten groeien. Maar de investeringen hebben niet geleid tot nieuwe aanmeldingen. Op den duur hadden we zelfs geen groep 3 meer."

De school bestaat al sinds 1880. Niet in hetzelfde gebouw, overigens, en ook onder een andere naam: De Casembrootschool.