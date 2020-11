Jolijn zet zich in tegen kindermishandeling: verwaarlozing is net zo heftig als een klap in het gezicht

Jolijn Stam, forensisch ambulance verpleegkundige (foto: Jolijn Stam)

Zo valt volgens Stam ook verwaarlozing onder kindermishandeling. "Getuige zijn van huiselijk geweld, genegeerd worden, daar heeft een kind net zoveel last van als een klap in het gezicht."

Het is de Week tegen Kindermishandeling en daarin vraagt Stam meer aandacht voor het probleem. Zeker in deze coronatijd waarin mensen meer thuis zijn. "Het is belangrijk dat het wordt opgemerkt en wordt herkent. Het is een moeilijk onderwerp, maar zodra je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, praat er dan over!"

Jolijn Stam (r) en haar collega (foto: Jolijn Stam)

En daarvoor hoef je niet meteen bij een instantie aan te kloppen, volgens Stam. "Het ligt aan de situatie. Maar in de meeste gevallen kan je het best eerst naar het gezin zelf toe stappen en vragen: kan ik iets voor jullie betekenen?" Die stap is volgens Stam erg belangrijk. "Als iedereen denkt: het is niet aan mij om hier naar te vragen, dan komen we nergens."