Boeren zijn langer bezig met oogsten, dus moeten we ook langer oppassen voor slik op de weg

Boer Rien Remijnse is druk bezig met de bietenoogst aan de Sint Felixweg bij Kamperland. Opvallend is dat er nauwelijks modder op de weg terecht komt. "Dat komt omdat wij er tijdens het rooien voor kiezen om een lader mee te laten rijden", legt Remijnse uit. "Die rijdt mee op het land, naast de rooimachine. Vervolgens rijdt de lader naar de zijkant van het perceel aan de wegkant en laadt de bieten over in een gereedstaande trekker met aanhanger. Zo komt er geen modder op de weg."

Kostenplaatje

Tijdens het rooien van bieten kan dit een oplossing zijn om weinig tot geen modder op de weg te krijgen. "Maar dit is wel duurder dan met een trekker meerijden op het land", zegt Remijnse. "Daarnaast kan het niet bij elk product, want als we aardappelen rooien, kan deze werkwijze niet."

Als er modder op de weg terecht komt, moet een boer dit zelf opruimen en waarschuwingsborden plaatsen. Vaak zijn dat wegen van het waterschap. Om te bepalen of dat ook gebeurt, rijden er kantonniers rond, de opzichters van de wegen. Zij spreken boeren aan als de situatie daarom vraagt.

Kantonnier Martin Bakker van Waterschap Scheldestromen (foto: Omroep Zeeland)

Op Noord-Beveland is Martin Bakker de kantonnier. "Het komt wel eens voor dat ik een boer moet aanspreken op de situatie", zegt Bakker. "Dan adviseer ik om water en een bezem te gebruiken om de weg schoner te maken."

Op het moment dat we Bakker treffen is het droog weer. We zijn naar de Baas Huisweg gereden. Daar lijkt best wat modder op de weg te liggen. "Kluiten modder, niet echt een probleem", zegt de kantonnier. "Het is droog weer, de zon schijnt, dit is geen probleem."

Nat

Als het nat is, kan slik wel een probleem zijn, beaamt Bakker. "Als het regent en het is op het land ook nat, dan krijg je een blubberzooi op de weg. En hoewel een boer de weg niet vies mag maken, gaat dat niet anders. Daarom schuiven de meeste boeren na een paar keer op het land te hebben gereden de weg aan om de modder zoveel mogelijk te verwijderen. En als ze helemaal klaar zijn, is de weg weer zo goed als schoon."

Modder op de weg is ook hinderlijk en soms ook gevaarlijk voor fietsers (foto: Omroep Zeeland)

Als mensen twijfelen of een situatie met modder op de weg wel kan, kunnen ze altijd bellen naar het algemene nummer van waterschap Scheldestromen. "Dan kom ik of een collega kijken en als het verkeersonveilig is moet de vervuiler, de boer dus, het opruimen", aldus de kantonnier. "Doet hij dat niet, dan laten we een aannemer de weg schoonmaken en zijn de kosten voor de boer. Als we de verantwoordelijke boer niet kunnen vinden, zijn die kosten voor het waterschap."

'Een boer kan geen twee dingen tegelijk'

Het heeft volgens Bakker geen zin om modder op de weg te melden als de boeren druk bezig zijn op het land en de weg erlangs vuil maken. "Het lijkt me logisch dat mensen dan sowieso oppassen als ze dan over een polderweg langs een perceel rijden waar gerooid wordt. Een boer kan geen twee dingen tegelijk, maar zorgt er zo spoedig mogelijk voor dat de weg weer schoon is. Hij let uiteraard ook op de verkeersveiligheid en zal eerder de weg moddervrij maken als dat nodig is."

Het Waterschap Scheldestromen kreeg de afgelopen tijd veel meldingen en klachten binnen over slik op de polderwegen in Zeeland. "We hebben de kantonniers inderdaad vaak meldingen doorgegeven", zegt woordvoerder Daniëlle Steijn. "Maar we houden niet bij of dat er meer zijn dan andere jaren. De laatste jaren roepen we samen met de provincie het publiek wel op om modder op de weg te melden."

"Ik als kantonnier zie toe op de verkeersveiligheid, dus ik zorg dat er ook borden staan die waarschuwen", aldus Bakker. "En het verkeer heeft zelf natuurlijk ook een verantwoordelijkheid en moet de snelheid aanpassen als er modder ligt en er wordt gewaarschuwd."

'Met z'n allen'

"We moeten het een beetje met z'n allen doen", zeggen zowel de boer als de opzichter. "Begrip voor onze situatie is wel prettig", aldus Remijnse.