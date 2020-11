Terugblik recreatieondernemers: van prima jaar tot diep in de rode cijfers

Het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme peilde de afgelopen jaar drie keer de stemming van de Zeeuwse recreatiesector in coronatijd. 357 bedrijven deden mee met de laatste enquête vorige week. Daardoor is die niet representatief voor de Zeeuwse toerisme- en horecasector, maar door de spreiding van bedrijven die de vragen beantwoordden, is er volgens het centrum een goed beeld ontstaan van de huidige situatie.

Rode cijfers

De belangrijkste conclusies zijn dat zes op de tien horecaondernemers het jaar met verlies zegt af te sluiten, met gemiddeld 20 procent omzetverlies. Attracties, zalencentra, rondvaartbedrijven, en dergelijke hebben het nog zwaarder gehad, zij kampen met gemiddeld 40 procent minder omzet. En vier op de tien hotels, B&B's en groepsaccommodaties geven aan dat ze dit jaar met rode cijfers zullen afsluiten.

Leegte in groepsaccommodatiehuis (foto: omroep zeeland)

Voor Niek Dambruin van camping en groepsaccommodatie In de Boogerd in Burgh-Haamstede is het een slechte tijd geweest. Gelukkig kon de camping nog wat omzet goedmaken, maar de huizen die normaal aan grote groepen verhuurd worden, leverden weinig op. "Eerst hadden we de lockdown, toen mochten er maar mondjesmaat mensen in woningen als deze waar normaal 36 gasten in passen. En nu komen de mensen niet uit angst voor corona, of omdat een groepsuitje met veel mensen gewoon niet mag."

Tevreden campinghouder

Waar Dambruin baalt, kijkt Maarten Janse uit Wolphaartsdijk tevreden terug op het seizoen: "Wat tegenviel tot Pinksteren, is daarna veruit goedgemaakt doordat er meer aanloop was van Nederlandse gasten, tot ver in het naseizoen." Janse verwacht dan ook geen verlies te draaien dit jaar.

Waar Janse dus kon plussen in het hoog- en naseizoen, ging dat bij de eigenaren van groepsaccommodaties niet op. Niek Dambruin hoopt dat de politiek iets voor hen kan betekenen. "Omdat ik in mijn accommodaties dezelfde voorzieningen aanbiedt als hotels, zoals apart sanitair per kamer, zou ik graag maatwerk willen zodat die regels ook voor mij tellen. Op die manier zouden er hier in huis toch verschillende huishoudens tegelijk kunnen verblijven."

Slecht vooruitzicht groepsaccommodaties

Daarnaast zou hij graag zien dat bij het verlenen van steun gekeken wordt naar het feit dat groepsaccommodaties het niet alleen van het toeristenseizoen moeten hebben, en dat er in een langere periode dan het reguliere seizoen geld verdiend moet worden. "Wat dat betreft is onze omzetopbouw anders dan de seizoensrecreatie, en zou de overheidssteun daar ook op gebaseerd moeten zijn."

Dambruin heeft geluk dat hij nog geld heeft kunnen verdienen met de camping die hij bij zijn terrein heeft, maar ziet de toekomst voor eigenaars van groepsaccommodaties alleen somber in. "Als dit volgend jaar nog zo gaat, dan wordt het erg moeilijk."

Campings haalden slecht voorseizoen in (foto: omroep zeeland)

Diana Kortweg Maris van het Kenniscentrum Kusttoerisme heeft naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête dan ook grote zorgen over de sector. Zichtbaar is dat bij steeds meer ondernemers het water inmiddels aan de lippen staat.

'Leefbaarheid achteruit'

Volgens Kortweg Maris zou het een slechte zaak zijn voor Zeeland als er bedrijven in de toerismebranche zouden omvallen. "Zeeland is erg afhankelijk van het toerisme. Naast dat er veel geld mee verdiend wordt, houdt het onze voorzieningen op peil. Daar profiteren we als Zeeuwen ook van. Wanneer daar een gedeelte van wegvalt, zal de leefbaarheid in Zeeland echt achteruit gaan."