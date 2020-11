Zeer laag aantal nieuwe coronabesmettingen, mogelijk door storing

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Mogelijk komt dit lage aantal door een storing. Eerder deze week kampten de GGD's met een technische storing in de computersystemen waarmee besmettingsaantallen worden doorgegeven aan het RIVM.

Record

Door die storing viel het aantal nieuw geregistreerde besmettingen in de rapportage van woensdag waarschijnlijk te laag uit. Toen meldde het RIVM 94 nieuwe besmettingen in Zeeland. De niet geregistreerde meldingen werden een dag later alsnog meegenomen, wat leidde tot het recordhoge aantal van gisteren: 181. Nooit eerder werden er op één dag tijd zoveel besmettingen met het coronavirus in één dag tijd in Zeeland gemeld.

De vergelijking met die 181 besmettingen van gisteren gaat dus wellicht mank, maar zelfs als het gemiddelde aantal besmettingen per dag neemt over gisteren en eergisteren, kom je uit op een gemiddelde van 137,5 besmettingen per dag. Dat zou betekenen dat er in Zeeland in één dag tijd meer dan honderd besmettingen minder gerapporteerd werden. Die kans is klein. Daarom heeft het er alle schijn van dat er opnieuw een storing in de rapportage is geslopen.

Landelijk iets gestegen

Landelijk is er overigens geen sprake van een drastische daling in de aantallen nieuwe besmettingen. Sterker nog: het aantal nieuwe besmettingen is ten opzichte van een dag eerder iets gestegen.

Het RIVM meldt vandaag 5.974 positieve tests. Gisteren werden er 5729 geregistreerde gevallen gemeld en eergisteren 4615, maar bij de rapportage van eergisteren ontbraken zo'n duizend meldingen. Die werden gisteren alsnog meegenomen.

Opnieuw meeste in Terneuzen

Hoewel nog onduidelijk is hoe betrouwbaar de vermelde aantallen nieuwe geregistreerde besmettingen zijn, is het opnieuw de gemeente Terneuzen waar de meeste nieuwe gevallen gemeld worden. Daar werden acht nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren ging Terneuzen ook aan kop, met 47 nieuw gerapporteerde besmettingen.

Aantallen nieuwe besmettingen in rapportage RIVM

Gemeente di 17 nov wo 18 nov do 19 nov vr 20 nov Borsele 3 6 13 1 Goes 7 7 13 1 Hulst 4 9 16 5 Kapelle 0 3 1 0 Middelburg 4 6 13 3 Noord-Beveland 1 0 4 1 Reimerswaal 6 5 6 3 Schouwen-Duiveland 4 7 9 1 Sluis 5 3 25 4 Terneuzen 10 25 47 8 Tholen 8 15 21 4 Veere 1 2 6 1 Vlissingen 10 6 7 3 Totaal Zeeland 63 94 181 35

Om het verloop van de coronapandemie in Zeeland beter in kaart te brengen, tonen we in de onderstaande grafiek de zevendagenlijn, oftewel de voortschrijdende week voor vier regio's in onze provincie. Voor iedere dag is het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen bij elkaar opgeteld.

Drastisch dalende lijn

Zo voorkom je dat je alleen naar fluctuaties van dag tot dag kijkt. Desondanks laten alle vier de regio's dankzij de lage cijfers van vandaag een drastisch dalende lijn zien.

Om die vier regio's beter met elkaar te vergelijken, hebben we het aantal nieuwe besmettingen over de voorgaande zeven dagen ook afgezet tegen het aantal inwoners. Daarin is te zien dat Zeeuws-Vlaanderen ook in die weergave nog altijd de regio is met de meeste nieuwe besmettingen.

'Zeer ernstig'

Noord-Zeeland, bestaande uit Schouwen-Duiveland en Tholen, was de afgelopen dagen bezig met een inhaalslag, maar die regio daalt in deze weergave het hardst. Daardoor is Zeeuwse-Vlaanderen de enige overgebleven regio die boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' zit. Daarvoor moeten er in een week tijd 250 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd worden.

Het Zeeuwse gemiddelde schommelde al enige tijd vrij stabiel net boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig', 150 besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd. De afgelopen dagen steeg het gemiddelde licht, maar met de cijfers van vandaag is er weer een daling te zien.