Danny Vera komt op nummer 1 binnen in Album Top 100

Albumcover van The New Now (foto: Excelsior Recordings)

De lijst, samengesteld door Dutch Charts, geeft de 100 bestverkochte albums in Nederland van die week weer. Het stel Vera had het de afgelopen weken dan ook druk met het signeren en inpakken van CD's en LP's, zoals te zien is in hun vlog.

The New Now is vorige week vrijdag uitgekomen. Op de plaat staan dertien nummer over de tijd waarin we nu leven. Toch betekent dat geen negatief geluid. De zanger uit Middelburg ervaart het namelijk ook als een mooie tijd, ondanks corona. "Maar dat komt omdat er in mijn leven op dit moment hele mooie dingen gebeuren. Ik word vader en kon de afgelopen tijd lekker muziek maken. Ik heb genoten van de rust."

"Door corona zat ik zonder werk, maar ook de ziekenhuisbezoeken voor hormoonbehandelingen lagen stil. Het is een andere tijd, maar niet minder mooi, zo raakten wij opeens op een natuurlijke manier zwanger", aldus de zanger.

Op het nieuwe album spelen, naast Danny Vera op zang en gitaar, Reyer Zwart (bas), JP Hoekstra (gitaar) en Benny Bakker (drums). The New Now is opgenomen in de Wisseloord Studios in Hilversum met Frans Hagenaars. De plaat is gemixed door Vance Powell.