Jan en Marilijne blijven thuis...op Aruba en Bonaire

(foto: Marilijne Kats)

Marilijne vertelt dat alles onder controle is op Bonaire. En dat krijgen toeristen ook in de gaten. "Je ziet steeds meer toeristen, maar het is niet dat het volstroomt. Dat zal straks in de kerstvakantie wel anders zijn denk ik." Geen reden dus om op vakantie te gaan, want niet overal is het aantal besmettingen zo laag als op Bonaire. "Zelfs Curaçao gaat nog niet heel lekker nu, en als je terugkomt moet je ook weer een test doen. Dus ik denk dat ik thuisblijf."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Marilijne Kats gaf vandaag het stokje over aan Jan Lamper. Marilijne Kats vertrok in 2015 voor de liefde naar Bonaire. Ze ontmoette er haar vriend die niet weg wilde van het eiland. Bonaire was niet nieuw voor haar, want al in 2003 ging ze er op vakantie wat voor haar als thuiskomen voelde. Jan Lamper en zijn vrouw wonen sinds twee jaar met zijn vrouw op Aruba. Niet om te werken, maar om van hun pensioen te genieten. En om hun zoon en kleindochter (12) vaker te zien. De zoon van Jan woont vijftien jaar op het eiland en werkt in de horeca.

Jan Lamper woont met zijn vrouw sinds twee jaar op Aruba. En ook daar gaat het de goede kant op, vertelt hij. "Zes weken terug zaten we nog op 1.600 besmettingen, inmiddels zijn dat er 80. Sinds gisteren is Aruba van code oranje naar code geel gegaan."

Jan Lamper met zijn vrouw en kleindochter op Aruba (foto: Jan Lamper)

Jan en zijn vrouw zijn gepensioneerd. Hun grootste wens was altijd om naar hun zoon en kleindochter te gaan die er al langer wonen. "Hij zat in de horeca en is een van de betere chefkoks op het eiland. Hij heeft zich hier ontwikkeld en is hier gebleven en zijn wij ook maar gekomen."

Ook Jan en zijn vrouw blijven voorlopig op het eiland. "De bedoeling was dat we afgelopen zomer naar Nederland zouden gaan, door corona is dat helaas niet gelukt. De planning is wel om dat in 2021 te doen."