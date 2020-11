Geboortegolven in Zeeuws-Vlaanderen: 'Versoepeling lockdown lijkt voor rust te hebben gezorgd bij koppels'

Precies negen maanden ná de lockdown worden er minder geboortes verwacht in het ziekenhuis. "We vermoeden dat de tijd van de lockdown juist spanning met zich mee heeft gebracht," zegt verloskundige Valerie Somers van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Exact weten ze het niet, omdat er geen onderzoek is gedaan, maar opvallend is het wel.

Versoepeling zorgt voor rust

Door de verschillende echo's die zijn aangevraagd zien ze ook dat er in april 2021 een geboortegolf valt te verwachten. Volgens Somers lijkt het er op dat de verlichting van de lockdown toch wat rust heeft gezorgd bij koppels. "De verwachting is dat er dan zo'n 20 procent meer kindjes worden geboren."

In een gemiddelde maand worden er in het ziekenhuis van Terneuzen rond de 50 à 60 kinderen geboren. Deze novembermaand worden 75 geboortes verwacht. December, januari en februari is dan wat rustiger en in maart en april wordt weer een volgende golf verwacht. "Als je dan terugrekent is dat net de tijd dat de lockdown erop zat afgelopen juli," aldus Somers.

Een pasgeboren baby in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

Zo'n geboortegolf lijkt op een stormvloed voor het personeel, maar volgens verloskundige Valerie kunnen ze het prima aan. "We zetten een stapje extra en er loopt weleens iemand een extra achterwacht, maar komende vaders en moeders hoeven zich zeker geen zorgen te maken."

Op andere plaatsen in Zeeland ziet men geen komende geboortegolf de komende maand. Jolien Dekker van Verloskundigenpraktijk Borsele had al een bericht gezien van haar collega's in Twente. "Het wordt misschien wel een ietsje drukkere , maar zo hebben we die wel vaker. Van een golf is zeker geen sprake."