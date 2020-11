Bas de Meijer maakt old skool hiphop album

De Meijer heeft het album samen gemaakt met Richard Mars, beter bekend als Rebl-One, die verantwoordelijk is voor de beats. "Ik kreeg in de beginperiode van corona heel veel beats opgestuurd en daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik schreef één nummer, ik schreef twee nummers en doordat ik zoveel tijd had, kon ik blijven schrijven. Op een gegeven moment had ik zoveel materiaal dat we besloten hebben om er een heel album van te maken. De pandemie bood dus ook ruimte voor creativiteit."

Old skool hiphop

Het is volgens Bas een album geworden dat terug gaat naar de jaren negentig wat muziek, beats en teksten betreft. En de titel is daar ook een verwijzing naar. "Ik wilde heel graag wat voor mij de essentie is van hiphop nieuw leven in blazen. Ik merkte dat mensen daar behoefte aan hadden, goeie teksten die ergens over gaan op een lekkere beat."

Ik ben meer relaxed en dat hoor je terug in mijn muziek." Bas de Meijer

Bas vindt het fijn om met andere artiesten samen te werken. "Ik ben heel leergierig ingesteld en ben vooral gefocust op de techniek van het rijmen. Ik vind het dus tof om samen met collega's teksten te schrijven en daarvan te leren of inspiratie op te doen. Daardoor blijf ik mezelf prikkelen en ontwikkelen."

DJ Vindictiv en Young Villan

Ook op dit nieuwe album heeft hij, naast Rebl-One, een aantal collega's gevraagd of ze mee wilden werken. "Juist omdat het een old skool hiphop album zou worden wilde ik wel je juiste artiesten vragen, zoals bijvoorbeeld DJ Vindictiv en de uit Vlissingen afkomstige rapper Young Villan.

De hoes van het nieuwe album De Essentie (foto: Bas de Meijer)

Bas is erg tevreden over het eindresultaat en vind het zijn beste album tot nu toe. "Ik ben natuurlijk trots op alle nummers en albums die ik in het verleden heb uitgebracht. Maar je laatste werk moet, wat mij betreft, wel het beste zijn wat je doet. Je ontwikkelt jezelf, dus het representeert wie je op dat moment bent en wat je bezighoudt in het leven."

De geboren Vlissinger Bas de Meijer maakte vroeger muziek onder de artiestennaam BDM. In het gezin waarin hij opgroeide was volop muziek te horen; zijn vader was de internationaal bekende fingerstyle gitarist Gert de Meijer (1953-2006). Bas werkte aanvankelijk intensief samen met DJ Tempo Slow. Als BDMentertainment nam hij twee albums op. Zijn eerste solo single was '4 De Snelle Jongens' uit 2013, een samenwerking met de landelijk bekende rapper Kleine Viezerik. In 2014 maakte hij het album Mijn Moment. Daarop staan samenwerkingen met Kleine Viezerik, D-Double en Danny Vera. Twee jaar later verscheen het album Op Eigen Kracht. Na de geboorte van zijn zoontje in 2017 verruilde hij de naam BDM voor Bas de Meijer en maakte hij de EP Vanaf Hier. Regelmatig beklimt hij de podia met zijn 'Bas de Meijer Live Experience Band'.

Als hij zichzelf vergelijkt met vroeger ziet hij duidelijk een verschil met hoe hij nummers schrijft. "Ik kon vroeger heel gehaast zijn en probeerde zoveel mogelijk woorden in één zin te proppen. Maar doordat ik wat ouder ben, kinderen heb en een stabiele relatie, merk ik dat ik meer relaxed ben. En dat hoor je terug in mijn muziek en in de teksten. Ik denk wel dat ik daar beter in ben geworden."

Bas de meijer (foto: Bax Music)

Sinds dat hij vader is van twee kinderen is zijn kijk op het leven ook erg veranderd. "Vroeger kon ik doorhalen in de studio tot midden in de nacht en maakte het niet uit hoe laat ik uit m'n bed kwam. Maar nu weet je gewoon dat de wekker om zeven uur gaat en dat je er moet zijn voor je kinderen. Dus dat is mijn prioriteit nummer één, twee, drie en vier. En dat geldt ook voor mijn relatie. Dat is de basis en daarna komen pas alle andere dingen, dus ook de muziek."

Brag en boost op volwassen niveau

Hij merkt ook dat hij de laatste jaren over andere onderwerpen schrijft. "Ik heb bijvoorbeeld een nummer uitgebracht en daarin zit de tekst dit is die 'brag en boost' op volwassen niveau, dus dat ik kan opscheppen over het feit dat ik een huis heb, een volle koelkast en dat ik mijn kinderen alles kan geven wat ze nodig hebben. Daar ben ik me enorm bewust van en dankbaar voor en dat probeer ik dus ook te verwerken in mijn teksten."