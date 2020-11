Postbezorgers ruilen hun vieze brommer om voor een stille driewieler

Esther van der Klooster rijdt al een tijdje op de elektrische scooter en het bevalt haar prima: "Hij zit heerlijk waardoor ik geen last van mijn rug krijg en doordat ik meer post kan meenemen hoef ik niet zo vaak langs het depot en ben ik dus eerder klaar."

Daarnaast hoeft Van der Klooster ook niet meer langs benzinestations te rijden en dat scheelt ook weer tijd. "In mijn wijk zijn ze schaars en dus moest ik daarvoor omrijden. De scooter kan op een volle accu negentig kilometer rijden en dat red ik makkelijk want om alles te bezorgen rij ik maximaal zestig kilometer."

Driewieler

De elektrische postscooter is een driewieler waardoor Van der Klooster stabieler op de weg rijdt. "Als ik veel post bij me had moest ik de benzinescooter op de standaard zetten. Dan viel die snel om. Dat is wel een keer voorgekomen gelukkig lag de post niet op de grond, maar hij startte daarna niet goed op."

Daar komt volgens haar bij, dat wanneer het hard waait, en dat doet het nogal eens in de regio, de benzinescooter niet makkelijk op de weg te houden is. "Dan reed ik nog weleens in de berm." Harde windstoten voelt ze nu nog wel, maar Van der Klooster geeft aan dat ze in ieder geval niet meer in de berm belandt.

Postbezorger Esther van der Klooster laat trots de elektrische scooter zien (foto: Omroep Zeeland)

Door de inzet van elektrische scooters bespaart PostNL landelijk jaarlijks net zoveel CO2 als 82 huishoudens uitstoten. Het bedrijf wil in 2030 klimaatneutraal zijn en streeft ernaar om half 2021 alle benzinescooters te hebben vervangen door elektrische scooters. Allereerst in de zuidelijke provincies, daarna volgt de rest van Nederland.