Dode dolfijn gevonden bij Zierikzee (foto: Stichting SOS Dolfijn)

Het dier is door een vrijwilliger van het Reddingsteam Zeedieren Nederland RTZ geborgen en voor onderzoek naar de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gebracht. Daar gaat men onderzoeken of het dier al overleden was toen het bij Zierikzee aanspoelde, of dat het dier nog leefde. Ook gaat de universiteit kijken wat en waar de dolfijn voor het laatst gegeten heeft.

Gisteren werden bij de Oosterscheldekering minstens drie gewone dolfijnen gezien voor de uitgang van de sluizen. Dat is opmerkelijk, want het gebeurt niet vaak dat de gewone dolfijn in de Nederlandse wateren wordt waargenomen. SOS Dolfijn gaat ervan uit dat de dolfijn die nu dood gevonden is, onderdeel uitmaakte van de groep die gisteren werd gespot.