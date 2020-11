Meld je aan voor een (virtuele) meet & greet met Sinterklaas

Sinterklaas komt naar Zeeland (foto: OZ)

Sinterklaas vindt het erg jammer dat er geen grote intocht is in Zeeland, maar hij wil er dit jaar natuurlijk wel groot feest van maken. Gelukkig blijkt Sinterklaas heel modern te zijn, want je kan hem dit jaar online ontmoeten! Als je je even aanmeldt op onze pagina www.omroepzeeland.nl/sint kan je Sinterklaas via Zoom je tekening laten zien of hem vertellen wat er bovenaan je verlanglijstje staat.

Misschien wil je wel een goede truc laten zien of een liedje zingen? Het kan allemaal, je hoeft je alleen maar even aan te melden. En als je je vraag of truc liever van tevoren filmt en opstuurt, laat Michiel van der Velde je video woensdag 25 november aan Sinterklaas zien.

Wil je weten hoe dit afloopt? Kijk dan woensdagmiddag om 14.30 uur naar www.omroepzeeland/live of volg het op de Facebookpagina van Omroep Zeeland.