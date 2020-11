150 mensen lopen in protest tegen de coronamaatregelen door Goes (foto: Omroep Zeeland)

Rond de 150 mensen lopen vanmiddag mee in Goes in de zogenoemde Vrijheidsmars. De mars is een protest van Zeeland in Opstand tegen de coronamaatregelen die door het kabinet zijn genomen. De initiatiefnemers vinden dat hun vrijheden wordt ingeperkt door de maatregelen.

De initiatiefnemers hebben vooraf uitgebreid gesproken met de gemeente Goes. Een voorwaarde voor het doorgaan van de mars is dat de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn om anderhalve meter afstand te houden. De politie houdt de protestactie streng in de gaten.

Het is niet de eerste keer dat groep actie voert tegen de maatregelen. Vorige maand demonstreerde Zeeland in Opstand ook al in Goes. Dat protest was zonder vergunning en niet van te voren aangemeld, waardoor burgemeester Mulder niet te spreken was over de actie. Er liepen toen zo'n 30 mensen mee.

Eerder werd ook al gedemonstreerd in Vlissingen en Middelburg. Afgelopen zomer werd bij het gebouw van Omroep Zeeland ook actie gevoerd. Zeeland in Opstand heeft kritiek op de media, omdat ze volgens hen maar één kant van het verhaal laten zien.

Lees ook: