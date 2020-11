Levi Bouwense moest even oefenen voor trucjesactie bij oude club: 'Ik ben geen trukendoos'

Ondanks dat er nu geen wedstrijden zijn, proberen Zeeuwse voetbalverenigingen op allerlei manieren de binding met hun leden niet te verliezen. Bij Bevelanders in Kamperland hebben ze deze actie bedacht om de leden bij de club betrokken te houden. "Levi is een neefje van mij en die heb ik benaderd of hij dit voor zijn oude club wilde doen", vertelt bestuurslid Pieter Moll van Bevelanders.

In de achtertuin

"De reacties zijn erg positief", zegt Moll. De afgelopen weken organiseerde de club meerdere acties voor de leden en dat is volgens Moll ook erg belangrijk. "Normaal gesproken zijn er nu veel evenementen. Daarom is het juist leuk dat mensen zoiets gewoon in de achtertuin kunnen doen."

Ondertussen heeft de club weer een andere 'challenge' bedacht waarmee de mensen thuis aan de slag. Ook nu kunnen ze een waardebon voor een lokaal restaurant winnen. "Zij vonden het in ieder geval ook heel leuk dat we dit doen. Hopelijk kunnen de winnaars hiermee een afhaalmaaltijd halen of het volgend jaar leuk besteden", vertelt Moll.