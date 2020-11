Componist Douwe Eisinga doet aan crowdfunding: 'Van streaming kan ik nog geen pak koffie kopen'

Eisenga is bang dat hij in 2021 weinig tot geen aanvragen krijgt voor nieuwe composities. "De culturele wereld heeft namelijk het afgelopen jaar zo'n grote klap te verduren gekregen. Ik denk dat het jaren kost voordat dit hersteld is. En dan kan een compositie op dit moment gezien worden als een luxe product en laten we eerst maar eens wat spek op de botten krijgen."

Werk op de plank

Aan de andere kant zorgt deze periode volgens Eisenga ook voor andere mogelijkheden. "Ik houd volgend jaar waarschijnlijk tijd over en dat geeft me de kans en de ruimte om eindelijk stukken uit te brengen die al heel lang op de plank liggen. En waar ik de afgelopen jaren geen tijd voor heb gehad."

Ik ben blij dat ik om de twee weken een klein elementje van schoonheid in het leven van mensen kan brengen." Douwe Eisinga - componist

Om het opnemen van die stukken te kunnen bekostigen is hij een crowdfundingsactie gestart. "Het opnemen van een album is namelijk een hele dure hobby. Opgenomen muziek heeft eigenlijk niet zoveel waarde meer. Van streaming kan ik namelijk nog geen pak koffie kopen." Maar omdat hij het een leuk project vindt en het idee heeft dat hij er mensen blij mee maakt, geeft hij mensen de kans om bij te dragen aan de financiering van deze cd-productie.

Petje Af

Eisenga heeft een pagina aangemaakt op het digitale platform Petje Af, waar mensen voor een klein bedrag per maand het realiseren van die cd kunnen ondersteunen. "Daar krijgen ze natuurlijk wel wat voor terug. Ik heb planken vol met oude opnames en demo's, ze krijgen dus twee keer per maand een mp3 van een stuk dat nog nooit is uitgebracht. Daarnaast krijgen ze wat achtergrondinformatie over het stuk, het ontstaan, enzovoort.

Eisenga vindt het fijn om op deze manier zijn muziek te delen met anderen. "Het is begonnen als crowdfundingsactie, maar ik merk dat er een onderdeel is wat ik niet heb voorzien en eigenlijk nog veel leuker vind. En dat is dat mensen gaan reageren en vragen gaan stellen over een stuk. Er ontstaan dus gesprekken over muziek en dat is in deze tijd, waarin we elkaar minder zien en spreken, heel mooi. Je hebt op een andere manier contact met je luisteraars. En dat vind ik erg fijn."

Elementje van schoonheid

Overigens speelt muziek in deze tijd geen grotere rol in zijn leven. "Muziek is altijd een grote essentiële factor in mijn leven. Het is er elke dag. En ik weet ook door de reacties die ik krijg van mensen die zich aanmelden, dat mijn muziek ook iets kan betekenen voor mensen. Dus ik ben blij dat ik om de twee weken een klein elementje van schoonheid in het leven van mensen kan brengen."