Auto uitgebrand op vakantiepark in Burgh-Haamstede (foto: Brandweerpost Burgh-Haamstede / Facebook)

Daarop werd iets na middernacht de brandweer gealarmeerd. De brandweer heeft uiteindelijk de auto weten te blussen en voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning.

Tweede autobrand

De autobrand op het vakantiepark was de tweede in korte tijd in Burgh-Haamstede. Gistermiddag vatte ook op de Julianastraat in het dorp al een auto vlam. Hier was het vuur ontstaan in het motorblok en doorgeslagen naar de binnenkant van het voertuig. Ook deze autobrand is door de brandweer geblust.

Op de Julianastraat in Burgh-Haamstede is gisteren ook een auto in brand gevlogen (foto: Brandweerpost Burgh-Haamstede / Facebook)

De oorzaak van beide branden is nog onbekend.