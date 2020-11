Proef met kleinere weekendbussen van start gegaan

De aanleiding voor de proef is dat vervoerder Connexxion kosten moet besparen. Vanwege corona pakken minder mensen de bus. "In maart zaten we nog maar op negen procent van ons normale aantal passagiers", zegt Ben Dwars, regiodirecteur van Connexxion. "Gelukkig is de bezetting nu weer beter, maar het is nog altijd maar 61 procent van het normale aantal passagiers."

Kosten besparen

Lijnen schrappen mag Connexxion niet, maar kleinere bussen inzetten mag wel. De provincie heeft toestemming gegeven voor de proef. Door in de weekenden kleinere bussen in te zetten op lijnen waar het relatief rustig is, kan Connexxion besparen op de materiële kosten. Kleinere bussen verbruiken minder brandstof en zijn goedkoper in onderhoud.

Een van de busjes die dit weekend werd ingezet. (foto: Omroep Zeeland)

De kans bestaat dat de kleinere bussen ook na 20 februari - het einde van de proefperiode - blijven rijden. "Het hangt er natuurlijk vanaf hoe de wereld er dan uitziet. Is er een vaccin, en hoe snel gaat het met de inentingen?", zegt Ben Dwars. "Maar als de situatie blijft zoals het nu is, acht ik de kans aannemelijk dat we de kleinere bussen in het weekend in blijven zetten."

