Hoek en GOES willen competitie hervatten in gesplitste Derde Divisie

Giovanni Delannoy aan de bal in het uitduel tegen ACV (foto: Orange Pictures)

Dit zijn de drie voorstellen die de KNVB gepresenteerd heeft aan de clubs. De bond hoopt dat de competitie vanaf half januari hervat kan worden als de overheid daar toestemming voor geeft:

Uitspelen van de huidige competitie met behoud van resultaten; competitie loopt langer door; geen nacompetitie Starten met een nieuwe halve competitie van 18 teams waarbij huidige resultaten geschrapt worden Starten met nieuwe hele competitie met twee poules van negen teams op basis van geografische ligging; met nacompetitie

De clubs moeten op korte termijn hun voorkeur kenbaar maken. "Wij zullen aan de KNVB aangeven dat optie drie onze voorkeur heeft", zegt voorzitter Art van der Staal van Hoek. "Hierdoor valt er veel druk van de speeldagenkalender weg en hoeven wij ook niet naar Friesland of Overijssel." De nummers één van beide poules zouden dan tegen elkaar spelen voor promotie naar de Tweede Divisie.

Meer kans

Ook denkt Hoek dat het in deze opzet meer kans heeft om bovenin mee te spelen omdat zij dan enkele topploegen uit de Derde Divisie ontlopen. Zo zouden Harkemase Boys uit Friesland en het Overijsselse Excelsior'31 wegvallen als concurrent in de competitie.

GOES-aanvoerder Ruben Hollemans schiet de bal weg voordat Sparta Nijkerk gevaarlijk kan worden (foto: Orange Pictures)

GOES heeft nog geen officieel standpunt ingenomen, maar lijkt ook te kiezen voor deze variant. "Optie 3 lijkt de beste keuze", laat bestuurslid Frank de Bie weten. Het grote voordeel voor de Bevelandse club is dat de eerdere resultaten van dit seizoen vervallen. GOES had nog geen punt gehaald in de eerste vijf duels van het seizoen en kan dan weer met een schone lei beginnen.

Meer inkomsten

Als er met publiek gespeeld mag worden, levert de derby tegen Hoek weer inkomsten op. Dat geldt ook voor Hoek. Vorig seizoen werd de wedstrijd in Goes door bijna tweeduizend toeschouwers bezocht.

Begin december neemt de KNVB een beslissing over het vervolg van de competitie. Of alle plannen haalbaar zijn, hangt af van het moment waarop er weer gespeeld mag worden. De overheid heeft daar nog geen beslissing over genomen. Sinds 11 oktober ligt de competitie stil vanwege het coronavirus.