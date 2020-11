Nick van der Lijke: 'Volgende week gaat bepalen wat mijn toekomst is als wielrenner'

Nick van der Lijke stond twee maanden geleden nog aan de start van het WK Wielrennen in Italië (foto: Orange Pictures)

Nog even een korte terugblik op afgelopen seizoen. Hoe heb je dat beleefd?

Het was een heel raar seizoen. Het begon voor mij niet zo goed met een kleine knieblessure. Daarna kwam de coronaperiode er overheen. In het begin leek het wel goed uit te komen voor mij, maar het duurde toch wel erg lang voordat we weer konden fietsen. Uiteindelijk heeft het wel redelijk goed uitgepakt met een EK en een WK die ik mocht rijden.

De grote vraag is nu: hoe staat het er voor volgend jaar voor?

Ja, dat blijft voor mij ook de grote vraag inderdaad. Het is een hele vervelende situatie. Één december is de deadline voor het aantrekken van renners. Dus volgende week gaat voor mij bepalen wat de toekomst gaat worden. Dat is wel heel erg spannend.

Jouw ploeg, het Deense Riwal Securitas, zoekt nog een sponsor om door te kunnen gaan toch?

Ze zoeken in ieder geval geld. Het is een vrij klein bedrag dat ze nog nodig hebben, maar je moet het natuurlijk wel hebben om je renners en personeel te kunnen betalen. Het is de vraag of dat nu op het laatste moment zo in elkaar gaat vallen.

Nick van der Lijke (foto: Orange Pictures)

Ben je al in gesprek met andere teams?

Zeker! Ik probeer uiteraard heel veel, maar ik ben niet de enige renner die nog een contract zoekt. Het maakt het lastig dat bijvoorbeeld de Poolse ploeg CCC gestopt is en die renners ook op zoek moeten naar een ander team. Gelukkig maakt een ander team, NTT Pro Cycling, een doorstart. Dus daar komen weer een aantal plekken vrij. De grootste kans om prof te blijven, ligt vooralsnog bij Riwal-Securitas.

Nick van der Lijke over zijn toekomst: "Het is heel erg spannend."

Is dat nou een van de moeilijkste periodes ooit voor jullie als wielrenners?

Door de coronatijd is het natuurlijk extra moeilijk geworden, maar er heerst ook een trend bij de ploegen dat ze steeds meer jonge renners aantrekken. Als er vijf of zes jongens van 21 of 22 jaar worden aangenomen, moeten er ook weer een paar uit. Er zijn dus wel wat gasten in het peloton die zoiets hebben van: 'Ik wil eigenlijk nog wel een paar jaar door'.

Dan weten we volgende week of Nick van der Lijke profwielrenner blijf of niet...

Ik blijf me in ieder geval tot februari voorbereiden als ik nog niks weet, want er zou tot het begin van het seizoen misschien nog een plekje vrij kunnen komen. Ik ga niet in Nederland bij een continentale ploeg rijden. Je rijdt dan heel veel vlakke koersen en nu heb ik daar niet zo veel plezier meer in als ik dat vroeger had. Het doel is om profwielrenner te blijven, maar als er een leuke uitdaging in het buitenland tussen zit, ga ik daar uiteraard over nadenken.