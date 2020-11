Sheena wil haar broertje weer vasthouden: 'Volg de maatregelen op!'

Dennis Reeves werd te vroeg geboren en door complicaties kreeg hij lichamelijke en geestelijke beperkingen. Hij woont in een woning van Gors in Goes en krijgt daar de verzorging die hij nodig heeft. Voor de coronacrisis kon hij af en toe met groepsvervoer naar zijn ouders of zijn zus worden gebracht.

Gewone taxi is te duur

Maar dat kan nu niet meer, want Dennis trekt een mondkapje, dat verplicht is bij groepsvervoer, meteen af. Wat wel mogelijk zou zijn, is een reguliere taxi, maar dat loopt al snel in de papieren. "Een ritje is al snel vijftig euro, dus kan dat maar af en toe", zegt Sheena.

Sheena Reeves en haar broertje Dennis (foto: omroep zeeland)

Maar de familie van Dennis vindt het ook te risicovol voor sommige familieleden om bij hem op bezoek te gaan. Dennis' moeder komt heel af en toe, maar Sheena doet het zeker niet: "Ik heb toch altijd in mijn achterhoofd het idee dat ik niet alleen hem, maar ook de andere bewoners en het personeel ziek zou kunnen maken."

Sheena kreeg zelf corona

Dat idee is alleen maar versterkt sinds Sheena zelf corona kreeg. Nadat ze in eerste instantie dacht dat het wel meeviel, blijkt ze nu maanden later nog steeds last te hebben van na-effecten. "Naast vermoeidheid zijn er dingen die vroeger vroeger vanzelfsprekend waren, zoals aardappels tot friet versnijden, maar die ik nu vergeten ben."

Dennis Reeves, zus Sheena en haar kinderen (foto: omroep zeeland)

Volgens Sheena moet het toch mogelijk zijn om met relatief weinig moeite rekening te houden met anderen. "Zeker wanneer dat betekent dat mensen weer veilig op bezoek kunnen bij de kwetsbaren in de samenleving. En dat wij Dennis weer eens kunnen knuffelen, of weer naar huis kunnen halen."

'Fatsoenlijk om mee te werken'

Sheena ergert zich daarom aan de mensen die corona ontkennen of de maatregelen negeren, zoals in Zeeland de beweging Zeeland in Opstand op Facebook. "Ik vind dat je zeker kritisch mag zijn. En dat sommige maatregelen tegen je gevoel ingaan. Maar wanneer simpele dingen, zoals een mondkapje in de openbare ruimtes, ervoor zorgen dat we dit sneller onder controle krijgen, dan is het toch fatsoenlijk om daar aan mee te werken?"