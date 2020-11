Column: Snapt u de coronamaatregelen nog?

Thuisonderwijs, niet omdat het moet van de GGD, maar vanwege onrust onder de ouders (foto: Omroep Zeeland)

Door Marike Kerklaan

Doordeweekse ochtend, half negen. De ene dochter zit in een meet met de juf, de ander speelt met haar Sintcadeautje: dominostenen. En ik zit er tussenin en probeer de logica van dit alles te ontdekken.

Mijn dochters mogen niet naar school, die is dicht. Niet omdat de GGD dat verstandig vindt, maar omdat ouders dat willen. Er is 'onrust' onder ouders en personeel. Tenminste dat staat er in een brief van de school van afgelopen vrijdag. Ja, er waren besmettingen, onder ouders, kinderen en ondersteunend personeel. Maar nee, volgens de GGD niet ernstig genoeg om de school op medische gronden te sluiten. Maar blijkbaar is dat niet meer de leidraad.

Op vragen hoe groot die onrust is en of er ook ouders met een andere mening zijn gehoord, hoor ik niet veel terug. En dat is frustrerend voor een journalist en moeder die dingen wil begrijpen en kunnen uitleggen.

Schoenen zetten voor de schouw, dat is in ieder geval wel logisch?! (foto: Omroep Zeeland)

Voor de buitenschoolse opvang, onderdeel van de kinderopvang, is het GGD-advies wel leidend. Dus kan ik wel deze column tikken. Want om 14.00 uur mag ik mijn dochters naar de buitenschoolse opvang (bso) brengen, die op de school zit (die dus de rest van de dag dicht is voor onderwijs).

Dus nu zitten we 's ochtends braaf thuisonderwijs te volgen en gaan de meisjes 's middags naar de bso. Ze snappen het niet. Is de school nu dicht of open?

Mijn oudste dochter, zonder klachten, mag ook niet naar turnen. Haar buurmeisje van een andere school mag dat wel. Twee meisjes, acht jaar, zelfde dorp, beide klachtenvrij, andere regels. Ik krijg het niet uitgelegd.

Verslaggever Marike Kerklaan (foto: Omroep Zeeland)

Begrijp me goed. Ik probeer niemand iets te verwijten. De school en het team zijn fantastisch. De vrijwilligers van de turnvereniging maken overuren om zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan. Zij zorgen samen voor het 'beetje normaal' in deze verwarrende tijd.

Ik maak me ook oprecht zorgen om de klasgenootjes en hun ouders die ziek zijn of positief zijn getest. Ik leef echt met hen mee.

Maar ik snap het gewoon niet meer. Als we niet meer kunnen varen op het advies van de instantie die er over gaat, wat dan? Ik ben de logica kwijt.

Gelukkig gaan we gewoon vanavond weer onze schoen voor de schouw zetten en heel hard sinterklaasliedjes zingen. Want dat vinden beide dochters gelukkig volstrekt logisch. Alhoewel, de oudste wat dat betreft - inmiddels - een beetje op haar moeder lijkt...