Negentien Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuis

Patiënt op de cohortafdeling van ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

In totaal hebben de ziekenhuizen in Zeeland 32 patiënten met een ernstige longinfectie door het coronavirus opgenomen. Van de 32 patiënten, zijn er tien opgenomen op de intensive care. Zes in het ziekenhuis in Goes, vier in Terneuzen.

Minder patiënten uit Rotterdam

Het aantal patiënten uit de regio Rotterdam neemt af. Dat zijn er nu dertien, twee minder dan vorige week. Er liggen momenteel dus meer Zeeuwse patiënten in de twee ziekenhuizen dan patiënten uit de regio Rotterdam.

Sinds drie weken is een dalende lijn te zien in het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen. In de week van 2 november was het aantal het hoogste, met 55 patiënten, van wie er dertig uit Zeeland kwamen.

Meeste patiënten overleven

De meeste patiënten worden ontslagen en kunnen terug naar huis of gaan naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Een enkeling overlijdt.

Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom wil niet naar buiten brengen hoeveel Zeeuwse patiënten daar zijn opgenomen. Veel coronapatiënten uit Tholen die naar het ziekenhuis moeten, gaan naar Bravis in Bergen op Zoom.