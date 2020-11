Corona-oproep: blijf thuis, maar winkelcentra maken het toch gezellig voor de feestdagen

Het is aan gemeenten om vergunningen te verlenen voor het ophangen van de versiering. De gemeente Middelburg heeft nagedacht of er kerstversiering moest komen. Maar de uiteindelijke conclusie was: ja. "De geldende Covid-19 Noodverordening verbiedt of ontraadt het verlenen van een vergunning voor versiering in de stad niet", reageert de gemeente.

Vermijd drukte

De gemeente Middelburg zegt niet helemaal te kunnen voorkomen dat mensen naar de stad komen om inkopen te doen voor de feestdagen. "Vermijd drukte geldt natuurlijk nog steeds. En dat communiceren we ook. Voor de mensen die toch naar de stad komen voor hun inkopen, is het natuurlijk wel leuk als het er leuk uit ziet."

Winkelstraat de Lange Delft in Middelburg versierd met sfeerverlichting (foto: RK. Fotografie)

En daar is het winkelend publiek in Middelburg blij mee. "Tegen de tijd van kerst en de feestdagen hebben we wel genoeg van de spelletjes, de games, de boeken enzovoorts. Dan willen we er op uit en dan is de kerstverlichting toch juist alleen maar mooi", zegt een voorbijganger.

'Kerstversiering hoort er bij'

Ook in Sluis hangt de versiering net als ieder jaar weer op. "De kerstverlichting wordt jaarlijks aangebracht en hoort bij deze periode van het jaar", reageert de gemeente. "Ook tijdens de coronacrisis mag er kerstsfeer en gezelligheid zijn in onze kernen." In Sluis zijn de andere evenementen rondom de kerstdagen afgelast.

"Door het aanbrengen van de versiering zien wij niet in dat er extra drukte zal ontstaan waardoor de coronamaatregelen in gevaar zouden kunnen komen."

Goes doet het niet

Voor de gemeente Goes zijn de aankomende sombere dagen geen reden om sfeerverlichting op te hangen. "Gelet op corona en de nieuwe manier van aanlichten is er besloten om geen sfeerverlichting aan te brengen. We kijken momenteel hoe we in de toekomst een andere manier van sfeerverlichting door middel van aanlichten van bijzondere objecten en gebouwen kunnen aanbrengen", aldus de gemeente Goes.

De kerstversiering is voor veel mensen een lichtpuntje in donkere dagen." Gemeente Middelburg

De gemeente Middelburg merkt dat de opgehangen sfeerverlichting in de wintermaanden voor veel mensen ook voor een lichtpuntje zorgt in donkere dagen. "Alle activiteiten, zoals de schaatsbaan en winterstad en wintermarkt gaan niet door. We zien de sfeerverlichting als een stukje 'troost en bemoediging in moeilijke tijden' en als iets wat wél gedaan kan worden binnen alle beperkingen in coronatijd."

Ondernemers betalen

In veel Zeeuwse gemeenten wordt de kerstverlichting betaald door ondernemers uit de stad. In Middelburg wordt dit gedaan vanuit de Vereniging van Ondernemers en in Sluis vanuit de Middenstands Vereniging Sluis. Ook horeca-ondernemers zijn aangesloten bij deze verenigingen.

Maar, de horeca-ondernemers die ook aangesloten zijn bij deze verenigingen kunnen geen graantje meepikken van de bezoekers in de stad die komen genieten van de kerstversieringen. De horeca is namelijk gesloten.

'Geen gemopper'

"Wij hebben geen gemopper gehoord vanuit de horeca dat ze er niets aan hebben, er is saamhorigheid. Bovendien is de sfeerverlichting rond de feestdagen opgenomen in de jaarbegroting en die was er al", vertelt Josephine Bakker vanuit de Middenstands Vereniging Sluis.

Ook vanuit de horeca-ondernemers in Middelburg is geen gemopper geweest, volgens voorzitter van de Vereniging van Ondernemers, Frank Bijleveld.

Weer open op proef

Maar, betere tijden zijn in zicht, ook voor de horeca. "Het moet binnenkort duidelijk worden of de horeca weer open mag", vertelt Frank de Reu van de Koninklijke Horeca Nederland. "Ik heb twee Zeeuwse horecazaken aangedragen om mee te laten doen aan de proef van 25 zaken die binnenkort al open mogen. Eentje uit Zeeuws-Vlaanderen en eentje uit Walcheren. Ik hoop over twee dagen te weten welke het horecagelegenheden het worden."