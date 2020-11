Ook politie pleit voor carbidverbod, veiligheidsregio's vergaderen vanavond

Daarnaast zijn ze bang voor een waterbedeffect als de regels per gemeente verschillen. De voorzitters van de veiligheidsraden spreken vanavond in het Veiligheidsberaad over aanvullende maatregelen rondom het carbidschieten.

Carbidschieten in Tholen (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Nu is het nog aan de gemeenten zelf om te besluiten of carbidschieten rond de jaarwisseling wel of niet toegestaan wordt. "We moeten een waterbedeffect voorkomen, dat het carbidschieten in de ene gemeente verboden wordt en in een andere wel mag. Jongeren gaan zich dan verplaatsen en er komen te veel mensen op af", zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

Regels per gemeente verschillend

In Zeeland zijn er nog geen gemeenten die carbidschieten hebben verboden, maar dat betekent niet dat je zo maar met je melkbus aan de slag mag. Per gemeente gelden andere regels. Bij de ene moet je een vergunning aanvragen, de volgende staat het gewoon toe en bij de derde moet je het vooraf melden als je carbid wil schieten.

Boa's riepen al eerder op tot een algeheel verbod. "Maar een geheel verbod is makkelijker te handhaven dan gedeeltelijk, want mensen gaan anders creatieve oplossingen zoeken", verwoordt een woordvoerder van de handhaversbond BOA ACP zijn zorgen.

Vuurwerk halen over de grens

Ondanks een verbod op vuurwerk en een eventueel verbod op carbid maken de boa- en politiebonden zich geen illusies dat er tijdens de jaarwisseling niet geknald gaat worden. "In België en Duitsland is vuurwerk gewoon te koop, dus dat wordt natuurlijk een probleem", zegt de woordvoerder van de ANPV.

