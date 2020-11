Er zijn veel meer bruinvissen, maar natuurorganisaties staan nog niet te juichen

De bruinvissen zijn in steeds grotere groepen te vinden in de Oosterschelde (foto: Annemieke Podt, Stichting Rugvin)

De aantallen bruinvissen in de Nederlandse wateren variëren van enkele tienduizenden dieren in oktober/november tot zo'n honderdduizend in het voorjaar.

Het nieuws wordt bij hulporganisaties niet direct gezien als iets positiefs. "Het is belangrijk om uit te zoeken waardoor die aantallen toegenomen zijn", aldus Annemarie van den Berg van Stichting SOS Dolfijn. "Gaat het om een verplaatsing van de bruinvissen of is de populatie aan het herstellen? En wat zijn dan de aantallen voor een gezonde populatie?"

Meerdere oorzaken

Ook Frank Zanderink van Stichting Rugvin is sceptisch. "Het kan er getalsmatig misschien heel positief uitzien, maar je moet niet te snel zeggen: dat is fantastisch nieuws. Betekent deze toename dat het hier beter is en op andere plekken juist slechter?" Volgens Zanderink moet er breder worden gekeken. "Je moet kijken naar de totale populatie en niet alleen naar de cijfers van de Nederlandse wateren. Deze dieren trekken misschien over twee jaar weer weg. Gaat het dan slecht met een bruinvis omdat hij wegtrekt? Er is waarschijnlijk niet één oorzaak. We weten het gewoon nog niet."

"Ik ben ook sceptisch", reageert Jaap van der Hiele van Reddingsteam Zeedieren. "Het gaat om tellingen die één keer in de zoveel tijd worden gedaan, op internationaal vlak. Het ene moment zitten ze in Noorwegen, dan weer in Engeland."

Niet meer beschermd

Eeuwenlang was de bruinvis een algemene soort in het Nederlandse deel van de Noordzee. Vanaf 1940 nam het aantal sterk af, tot 1991. De toename hangt samen met een verschuiving van dieren vanuit de noordelijke Noordzee naar het zuiden. Sinds begin november staat de bruinvis niet meer op de Rode Lijst van in Nederland bedreigde zoogdieren. Stichting SOS Dolfijn is daar niet blij mee. "Er zijn nu wel meer bruinvissen in dit deel van de Noordzee, maar dat betekent niet dat 'ie geen bescherming nodig heeft", aldus Annemarie van den Berg.

Bruinviskalf aangespoeld op Banjaardstrand bij Kamperland, juni 2020 (foto: Stichting SOS Dolfijn)

Met de toename van het aantal bruinvissen in de kustzone nam in eerste instantie ook het aantal strandingen snel toe. Dit ging van hooguit enkele tientallen begin jaren '90 naar enkele honderden per jaar vanaf 2004. Volgens Frank Zanderink kan dit ook worden gezien als een goed teken. "Als er meer bruinvissen stranden, dan zijn er meer in de buurt en dus gaan er dus meer dood. Je moet het in de context proberen te zien. We hebben relatief weinig kijk op het leven in zee."

Meer geld voor onderzoek en opvang

Annemarie van den Berg van Stichting SOS Dolfijn pleit voor meer budget voor onderzoek en opvang. "In de Noordzee gaat nog veel gebeuren. Er is steeds meer scheepvaart en er worden nieuwe windparken aangelegd. Als we in het leefgebied van dieren bezig zijn, moeten we niet denken dat we daarmee wegkomen."

