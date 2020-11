Evelien: 'Ondanks lockdown gaan veel kinderen naar school'

Evelien Thielen tijdens haar dagelijkse wandeling in de Oostenrijkse bergen (foto: Evelien Thielen)

"Je ziet weinig mensen op straat", zo zegt de uit Vlissingen afkomstige Evelien Thielen die in Ehrwald woont.

De scholen zijn nog open, maar als het kan moeten ouders hun kinderen thuis houden om zelf les aan te geven. De dochter van Evelien krijgt nu dus thuis les. "Ze krijgt veel huiswerk, daar zijn we iedere dag samen 1,5 uur mee bezig aan tafel. Ze zit in de eerste klas, dus het gaat over cijfers en letters en die moet ik nu aan haar uitleggen", vertelt Evelien. "Ik zag er wel tegenop, maar het gaat goed."

Scholen

De scholen zijn wel open, voor ouders die in bijvoorbeeld de zorg of supermarkten werken. "En voor ouders bij wie het echt niet lukt om de kinderen thuis les te geven. Maar je ziet dat veel mensen daar toch gebruik van maken. Iedere maandag haalt mijn dochter haar huiswerk op en 70 procent van de kinderen zit gewoon in de klas. Jammer, want zo is de intentie van de lockdown aan het vergaan."

Grasmaaiers

Je mag alleen met een goede reden de deur uit, maar de Oostenrijkers zijn inventief. "Mijn man werkt als monteur in een werkplaats waar mensen bijvoorbeeld fietsen en grasmaaiers kunnen laten repareren. Die komen mensen nu massaal brengen, zodat ze even de deur uitkunnen. Maar dat is in deze tijd van het jaar natuurlijk helemaal geen noodzaak."