Griepprikken voor mantelzorgers gestart. 'Geen zorgen, er zijn genoeg prikken voor iedereen'

De GGD riep onlangs jonge mantelzorgers op om zich te laten vaccineren tegen de griep. De aanmeldingen stroomden binnen. Jan Ducaat, projectleider griepvaccinatie bij GGD Zeeland: "We willen deze groep laten inenten vanwege het dubbele risico dat ze lopen. Bij een flinke griep kunnen ze geruime tijd niet voor hun naaste zorgen en daarbij kunnen ze het virus doorgeven. Dat in combinatie met Covid-19 geeft een extra groot risico."

Lange rij

In Terneuzen werd vanmorgen het spits afgebeten. Bij het opengaan van het Rode Kruis-gebouw, waar de vaccinatie plaatsvond, stond meteen een lange rij. Dat had Ducaat niet verwacht: "Vijftien mensen hadden zich aangemeld. We zitten nu al over de dertig."

Genoeg voor iedereen

Volgens Ducaat hoeven mensen niet bang te zijn dat er tekorten ontstaan doordat meer mensen in aanmerking komen voor een griepprik. "Ik snap dat het vreemd is dat je als 80-jarige hoort dat je nog even moet wachten terwijl jonge mensen de prik bij ons afslaan. Maar er is genoeg voor iedereen. Via de huisarts, instellingen of via de GGD."

De komende dagen trekt het mobiele prikteam van de GGD met een bus van het Rode Kruis door de provincie. In totaal worden er op acht verschillende plekken in Zeeland geprikt.