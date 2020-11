100-Jarige plant eigen boom in Noordwelle

Mevrouw Van der Have koos voor een kastanjeboom. "Dan kan ik, als hij groot is, de kastanjes rapen".

De boom staat naast de kerk in Noordwelle, het dorp waar mevrouw Van der Have geboren en getogen is. Zij heeft veel meegemaakt in haar dorp. "De oorlog, de ramp,... Maar dat is allemaal voorbij. Ik ben nog gezond en dat is belangrijk", zegt ze.

Gedenkplaatje

Bij de boom staat ook een gedenkplaatje met daarop de naam en de geboortedatum van de eeuweling. Wie dat wil kan een spreuk op de gedenkplaat laten graferen. Mevrouw Van der Have koos voor de zin: 't aende mekoare'. Dat riep zij altijd naar haar kinderen en kleinkinderen als ze aan het fietsen waren. 'Achter mekaar'.

Het is ondertussen een traditie geworden dat inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland een eigen gedenkboom krijgen als ze 100 jaar oud worden. De gemeente plant sinds 2012 bomen voor de eeuwelingen. Burgemeester Van der Hoek schat dat er 60 bomen geplant zijn.

Andere 100-jarigen

Er werden nog vier andere bomen geplant. Die bomen zijn voor Mevrouw S. van de Panne (Burgh-Haamstede), Mevrouw J.A. Coomans (Scharendijke), Mevrouw J. Stouten (Kerkwerve) en Mevrouw M. Gunst (Brouwershaven).