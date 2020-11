Goedemorgen! Boaz wil skatebaan, motie Westerscheldetunnel en vrijheidscollege HZ en

Hoe lang nog? (foto: Omroep Zeeland)

Wat zijn de sociale en economische effecten voor Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland als geheel wanneer de Westerscheldetunnel tolvrij wordt gemaakt. Als het aan D66, VVD, CDA & CU ligt moet de provincie hier onderzoek naar doen. Over deze motie wordt begin van de middag gestemd in de Tweede Kamer. Vorige week liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) al weten niets te zien in een tolvrije tunnel en ook geen heil te zien in een onderzoek naar de gevolgen hiervan.

Petitie voor skatebaan

Boaz van Houte moet iets langer geduld hebben. Hij biedt vanavond aan het begin van de vergadering van de gemeenteraad van Reimerswaal een petitie aan voor een skatebaan in Krabbendijke. De wens voor een skatebaan bestaat al meer dan tien jaar en Boaz vindt het nu eindelijk wel eens tijd worden dat die baan er komt.

De HZ in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

3FM radio-dj Angelique Houtveen en rapper Fresku zijn vandaag op bezoek bij de HZ in Vlissingen voor het vrijheidscollege 2020.

Houtveen spreekt onder meer over een verbod dat de rapper Rico Racks in Engeland kreeg opgelegd. Hij mag bepaalde (criminele) woorden van de rechter niet meer gebruiken in zijn teksten. Ze gaat op zoek naar de balans tussen vrijheid van expressie en 'verboden' muziek. Het college wordt omlijst door muziek van Fresku. Via de Facebookpagina en website van de HZ is een livestream beschikbaar.

Ruth Vennekens kijkt terug op haar avontuur bij Kamp van Koningsbrugge. (foto: Omroep Zeeland)

De Middelburgse Ruth Vennekens laat haar kracht zien in het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. We zien haar onder meer vechten en ploeteren door de modder en iedere keer weer opstaan. 'Nunc aut Nunquam', noemen ze het bij de commandotroepen: 'Nu of nooit'. Wij stellen haar graag aan u voor.

De Molenbeek in Schoondijke (foto: Foto: Pia van Opdurp.)

Het weer

Het is in de ochtend nog tamelijk bewolkt en grijs, met maar enkele opklaringen. Vanmiddag wordt het wat vrolijker met zon en midden- en hoge bewolking. De temperatuur begint in deze vroege uren rond acht graden, het maximum voor vanmiddag is ongeveer elf graden. De wind is zwak tot matig maar aan zee af en toe vrij krachtig, en de wind waait uit het zuiden tot zuidwesten.