Eerste stapjes met oesterkweek in het Kustlaboratorium

Jasper van Houcke en Gabriëlle Verbeeke zijn onderzoekers bij de afdeling aquacultuur van de HZ University of Applied Sciences. Wekelijks komen ze naar het Kustlaboratorium om er oesters te meten. In de zogenoemde Oestergeul worden via verschillende systemen creuses en platte oesters gekweekt. Ze zijn van een kweker uit Yerseke en vorige maand vanuit onder meer de Oosterschelde naar deze plek in Waterdunen overgeplaatst.

Ook studenten naar het Kustlab

De onderzoekers vinden het een grote uitdaging om hier te kunnen werken. Van Houcke: "Niet alleen wij kunnen hier van leren, het is ook de bedoeling dat onze studenten hierheen komen en we hun kunnen laten zien wat er gebeurt als je nieuwe zoute natuur aanlegt. Hoe die zich ontwikkelt en hoe die gekoppeld kan worden aan een gebruikersfunctie zoals aan toerisme, maar ook aan aquacultuur en zoete landbouw."

Nick Sinke bij een van de oevers waar hij straks veel zilte planten hoopt te kunnen oogsten (foto: Omroep Zeeland)

Nick Sinke uit Groede heeft een kruidenteeltbedrijf in Groede. Tien jaar geleden meldde hij zich als een van de eersten om in het gebied te mogen telen. Inmiddels groeien op de glooiende oevers van de speciale geulen die hij heeft laten graven volop zeekraal en lamsoor. "Daar gaan grote opbrengsten van komen, ik denk straks minimaal 200 kilo per dag in het seizoen."

Kleurstof voor strandkleding

Als het goed is groeien hier naast deze soorten ook andere die je normaal op bestaande schorren vindt, zoals zilte schijnspurrie, zeevenkel en zeekool. En op de hoger gelegen gebieden planten die kleurstoffen afgeven, om strandkleding of Zeeuws-Vlaams linnen mee te kleuren. Of om kruidenlikeur of aftersun van te maken.

Zeeasters en lamsoor groeien op de oevers bij het Kustlaboratorium (foto: Omroep Zeeland)

Maar zover is het nog lang niet, dit project is er een van lange adem en met frustraties kunnen omgaan. Want nog steeds bevindt het gecontroleerd in- en uitstromen van het zeewater in Waterdunen zich in een testfase, wat soms ongewenste schommelingen in het waterpeil geeft.

Sinke moet het juist hebben van een voorspelbaar peil: "Het is nu moeilijk om in te schatten op welke plekken ik mijn energie moet richten, en daardoor zal het nog langer duren voordat ik resultaten zal zien."

Eigenlijk had hij de eerste oogsten hier al in 2017 willen binnenhalen. En hadden er verderop in Waterdunen al vakantiehuisjes moeten staan, en zou je hier wandelaars en fietsers moeten zien. Maar Waterdunen als geheel project loopt flinke vertraging op.

Onderzoek naar waterveiligheid

Voorlopig zijn de ogen gericht op de uitkomst van een onderzoek naar de veiligheid van deze waterinlaat; of deze voldoet aan de eisen die gelden voor het geval er ooit met springtij een superstorm over ons land raast.

Pas in december komt hier meer duidelijkheid over, en dus ook over de vraag wanneer Waterdunen wordt vrijgegeven voor het publiek. Dat is naar verwachting ergens in de loop van volgend jaar, aldus een woordvoerder van de provincie.