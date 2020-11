Advocaten: 'Tol betalen tast rechten Zeeuws-Vlamingen aan'

File bij tolpoortjes Westerscheldetunnel (foto: HV Zeeland)

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Stichting Zeeland Tolvrij. Cees Liefting van die stichting: "Het is voor het eerst dat er vanuit juridisch oogpunt zo naar het betalen van de tunnel is gekeken."

Isolement

Volgens het onderzoek van het advocatenkantoor ligt Zeeuws-Vlaanderen in een geografisch isolement door de grens tussen Nederland en België. Dat heeft nadelige gevolgen voor de sociale en economische ontwikkeling van dit gebied, zo stellen de advocaten.

De tolheffing bij de Westerscheldetunnel houdt deze nadelige gevolgen voor Zeeuws-Vlaanderen in stand, is verder te lezen. "Dit vormt een inbreuk op gewaarborgde rechten van inwoners van Zeeuws-Vlaanderen."

'Onrechtvaardig onderscheid'

Door het moeten betalen van tol is er volgens het onderzoek ook een onrechtvaardig onderscheid tussen mensen die in Zeeuws-Vlaanderen wonen en mensen die dat niet doen. "Een inwoner van Zeeuws-Vlaanderen is afhankelijk van de Westerscheldetunnel voor toegang tot de rest van Nederland en alle daar aanwezige voorzieningen op het terrein van arbeidsmarkt, overheidsdiensten, onderwijs en zorg. Deze voorzieningen zijn alleen toegankelijk voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen als zij tol betalen, terwijl deze toegangsdrempel voor andere inwoners van Nederland niet aanwezig is. Een redelijk alternatieve route zonder tolheffing is voor Zeeuws- Vlamingen niet aanwezig. Er is ook geen rechtvaardiging voor dit onderscheid."

'Tol betalen tast de rechten van Zeeuws-Vlamingen aan' (foto: Huib Boogert)

'Zeeuws-Vlamingen betalen ook meer aan andere wegen'

Verder stellen de advocaten dat Zeeuws-Vlamingen ook relatief meer betalen aan kosten voor wegen, tunnels en bruggen dan de rest van Nederland. Dividenduitkeringen afkomstig uit de Westerscheldetunnel worden niet alleen voor de Westerscheldetunnel benut maar ook voor de aanleg van de Sloeweg (N62) en de Sluiskiltunnel.

"Zo worden inwoners van Zeeuws-Vlaanderen extra belast voor de aanleg en het onderhoud van die wegen, terwijl deze een publieke functie hebben en dus ook de kosten gelijk door alle burgers dienen te worden betaald", stellen de advocaten.

De advocaten zien voldoende gronden voor een juridische procedure om de Staat uiteindelijk te dwingen de tol af te schaffen. En ook voor een schadevergoeding van de Staat.

Haagse agenda

Maar ze doen voorlopig eerst een beroep op de Tweede Kamer. Vanmiddag stemt die over een motie van Rutger Schonis van D66. Die pleit voor een onderzoek naar de gevolgen voor de regio door het betalen van tol voor de Westerscheldetunnel.

De Stichting Zeeland Tolvrij betaalt de advocatenkosten door middel van crowdfunding.