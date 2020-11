Viskotter te koop vanwege Brexit en juist Britse vissers zijn geïnteresseerd

Terwijl Job Schot in zijn loods enkele netten repareert vertelt hij over de verkoop die gaande is. Ook hij heeft, net zoals bij de Brexit-onderhandelingen, nog geen deal kunnen maken. De nieuwprijs van een viskotter ligt tussen de 3,5 en 7 mijoen euro. "Geïnteresseerden zijn er geweest ja en voornamelijk Engelsen. Die willen 'm voor een prikkie meenemen, maar dat gaat niet gebeuren. Mijn schip is m'n trots."

Als je straks door Engelse controles wordt gepakt, ben je aan de goden overgeleverd." Visser Job Schot

Ondertussen denkt Schot na over wat te doen als het schip verkocht is. "Mijn zoon zei: 'Pa, laten we eerst het schip verkopen dan zien we daarna wel verder.' Waarschijnlijk wordt het wel iets met water." Toch blijft er diep van binnen bij Schot hoop dat er een deal uitrolt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Controles

Al zitten daar volgens hem ook nog wel haken en ogen aan. "Er wordt door Engelsen driftig gebouwd aan nieuwe controleschepen. Ze zijn bezig met drones. Dus er wordt een enorm controleapparaat opgetuigd. Stel voor dat er bij jou dan een overtreding wordt geconstateerd dan ben je aan de goden overgeleverd want je valt niet meer onder het EU visserijbeleid."

In totaal krijgen dus zo'n zestien Zeeuwse kotters ermee te maken. Die zijn grotendeels afhankelijk van de Engelse wateren. Dat heeft alles te maken met visrechten. "Je hebt bijvoorbeeld historische visrechten opgebouwd doordat je al generaties lang op een bepaalde plek vist en die rechten hebt gekregen of gekocht", zegt Schot.

Vissen op een postzegel

Maar dat laatste is nog niet zo makkelijk, want visrechten die te koop zijn, zijn schaars. Daar komt bij dat als het Engelse water dichtgaat voor buitenlandse vissers er niet zo heel veel Noordzee meer overblijft. Want vissers hebben er te maken met windparken en (natuur)gebieden op zee waar niet gevist mag worden. Volgens de vissers wordt het daardoor vissen op een postzegel.

Visser Job Schot repareert één van zijn netten in de loods (foto: Omroep Zeeland)

Gemiddeld genomen zijn er inclusief schipper zo'n zes personen werkzaam op een viskotter. De schatting is dat het om zo'n honderd Zeeuwse huishoudens gaat die hun inkomsten halen uit het vissen in de Engelse wateren. Maar daar komt volgens Schot nog iets bij. "Vergeet niet, drie à vier mensen aan de wal hebben er ook nog werk aan per kotter. Denk aan toeleveringsbedrijven, scheepswerven, de vishandels, et cetera. Op Tholen alleen al heb je vier viswinkels."

Op dit moment worden de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa digitaal gevoerd door een coronabesmetting bij één van de Britse onderhandelaars. Ondertussen tikt de klok verder want voor 1 januari moet er iets op tafel liggen. Dat kan een (tijdelijke) overeenkomst zijn of dus die gevreesde en keiharde no-deal-Brexit.

