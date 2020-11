(Nog) geen tolvrije tunnel, wel een onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen

Rutger Schonis, Kamerlid D66 (foto: Omroep Zeeland)

Rutger Schonis (D66) diende een motie in om in overleg met de provincie te laten onderzoeken wat de sociale en economische effecten zijn voor Zeeland in het algemeen en Zeeuws-Vlaanderen in het bijzonder, als de tunnel tolvrij wordt gemaakt.

Ook onderzoek naar hoe tolvrije tunnel betaald kan worden

SP-Kamerlid Cem Laçin vroeg zich vorige week nog af of Schonis niet wist hoeveel onderzoeken er al gedaan zijn naar een tolvrije tunnel. "Die hadden toch ook conclusies?"

Schonis gaf toen aan dat het gaat om een compleet beeld van de effecten voor Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. "Het zijn altijd globale of juist heel specifieke onderzoeken geweest, maar een totaalplaatje is er nooit geweest."

Rutger Schonis over zijn motie

Het Tweede Kamerlid uit Middelburg is blij dat zijn motie is aangenomen en er een onderzoek komt. "In de discussie rond de tol wordt vaak gezegd dat het belemmerend werkt, dat de tol economische schade zou opleveren. Dat vermoeden heeft men, maar het wordt niet onderbouwd met waarom dat zo zou zijn. Als je een brede studie doet, kan je de voor- en nadelen tegenover elkaar zetten."

In het onderzoek wordt ook meegenomen hoe een tolvrije tunnel eventueel betaald kan gaan worden.

Stemming over tolvrije tunnel na verkiezingen

Verder stemde de Kamer vandaag ook over een voorstel van SP en Pvda om de tunnel meteen na de verkiezingen tolvrij te maken. Die motie heeft het niet gehaald. Schonis begrijpt dat wel. "Als het Rijk nu 200 à 300 miljoen euro voor Zeeland uittrekt, dan kan je dat geld niet inzetten bij infraprojecten in de rest van Nederland.

Auto rijdt door de Westerscheldetunnel (foto: Huib Boogert, Goes)

Over weer een ander voorstel van de PvdA en SP, om in 2021 tijdelijk, voor één jaar, de Westerscheldetunnel tolvrij te maken, wordt pas tien december gestemd. Of daar een meerderheid voor gehaald gaat worden, is nu nog niet duidelijk.

'Onrechtvaardig onderscheid'

De Stichting Zeeland Tolvrij kwam vandaag met een eigen onderzoek naar de Westerscheldetunnel. Advocaten stellen in dat onderzoek dat Zeeuws-Vlamingen in hun rechten worden aangetast door tol te moeten betalen voor de tunnel.

De stichting hoopt dat de politiek dit onderzoek oppakt. Zo niet, dan overweegt de stichting naar de rechter te stappen.

