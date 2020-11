Storm, bosbrand, auto-ongeluk... Adriënne had in Australië een bewogen week

Adrienne Verburg achter het stuur van 'haar' vrachtwagen (foto: Adrienne Verburg)

Haar buren wonen bijvoorbeeld honderd kilometer verderop. Vandaar dat zij en haar man Ben op hun erf helemaal niks van de storm gemerkt hebben. "Vrijdag kregen we een waarschuwing voor hele zware stormen en dat we ons schrap moesten zetten", vertelt ze in de radio-uitzending Zeeland komt thuis.

Iedere dag spreken we in het radioprogramma Zeeland komt thuis met een Zeeuw in het buitenland. Op dinsdag is dat met Adrienne Verburg. Een klein vijf jaar geleden verruilde ze Kortgene voor West-Australië. Op Fraser Range Station runt ze samen met haar man een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant.

"We zijn naar bed gegaan en de volgende ochtend? Eigenlijk niks." Ze dacht dat de storm dus nogal meegevallen was, totdat ze haar buurvrouw sprak. "Daar heeft het kennelijk gespookt. Het dak van de schuur is eraf en het woonhuisje voor de staf - die gelukkig niet aanwezig was - compleet verdwenen."

Ook de bosbrand, die ontstond nadat tijdens de storm de bliksem insloeg, ontging Adriënne en haar man Ben in eerste instantie. "Ik ging vandaag naar de mijn toen ik rook zag. Bleek er al vanaf vrijdag een bosbrand te zijn. Het valt kennelijk mee."

Adrienne: We zijn gewoon gaan slapen en hebben niks van de storm gemerkt

Toch maakt Adriënne zich wel een beetje zorgen: "Het waait op dit moment verschrikkelijk hard en het was vandaag 40 graden. Maar het telefoontje is nog niet gekomen, dus het zal wel meevallen."

Als kers op de taart (lees: een niet al te doorsnee week) 'ontspoorde' er afgelopen week ook nog een roadtrain. Een soort vrachtwagen, met vier bakken nikkel uit de mijn achterin. "Voor onze oprit is één van de pinnen achter de cabine afgebroken, dus schoten die vier bakken los."

'Er staat geen boom meer recht'

Het liep goed af. "De bakken schoten gelukkig naar links, van de weg af. Want als je daar net met je autootje rijdt en je krijgt vier van die bakken tegen je motorkap, dan is het einde verhaal. Er staat ook geen boom meer recht waar die bakken van de weg af zijn gegaan."