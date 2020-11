Landbouwschuur Philippine in brand, blussen duurt nog uren

De brand werd kort voor 1.30 uur gemeld. Eén van de buren zou een rode gloed hebben gezien bij de loods en vervolgens poolshoogte zijn gaan nemen. De landbouwschuur stond al snel volledig in brand. Daarom werd opgeschaald naar zeer grote brand, zodat nog veel meer brandweerwagens ter plekke kwamen.

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is de schuur zo'n 5.500 vierkante meter groot en gevuld met hooi. Volgens Bart van Dorsselaer van de VRZ was de brand moeilijk te blussen. "Er zitten metalen platen om de schuur heen en er was moeilijk aan bluswater te komen. Daarom hebben we al snel besloten de schuur gecontroleerd uit te laten branden. Dat scheelt bluswater."

Watertransportsysteem

Om aan voldoende bluswater te komen werd een zogenoemd watertransportsysteem opgezet. Volgens Van Dorsselaer moest het bluswater over een afstand van ruim 1,5 kilometer naar de brand worden gebracht. "Dat duurt een uur."

Hij voorspelt dat het nog lang duurt voordat de brand helemaal uit is. "We gaan straks de hooibalen uit elkaar trekken en de schuur gedeeltelijk slopen. Maar een schuur met hooi van dergelijke grootte duurt echt uren en misschien wel dagen voordat het uit is."

In de schuur liggen balen hooi opgeslagen (foto: HV Zeeland)

De andere schuren en het woonhuis op het erf worden volgens de VRZ niet bedreigd. De rook trekt omhoog en het poldergebied in van de woonkern af. De overlast door rook lijkt daardoor beperkt. De VRZ adviseert de mensen in de buurt wel om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten, als ze last hebben van de rook.