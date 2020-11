Goedemorgen! Goed licht op de fiets en rood en oranje licht op gebouwen

(foto: Jan Adriaanse)

Vergeet je straks niet je fietsverlichting aan te zetten? Vandaag starten de provincie en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland met de Zeeuwse fietsverlichtingscampagne AAN. Je weet natuurlijk allang dat je je lampje aan zou moeten zetten bij schemer, mist en in het donker, maar ja...

Toch is het vooral voor je eigen veiligheid: met verlichting aan neemt de kans op een verkeersongeval met 20 procent af. Een wethouder in Kapelle trapt de campagne om 8.00 uur af. Achttien Zeeuwse scholen worden verrast worden met een fietsverlichtingscampagne-actie in de hoop bewustwording te creëren.

Rood- en oranje verlicht

Van fietsverlichting naar gebouwverlichting: de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst kleurt vandaag op Red Wednesday - wij wisten ook niet van het bestaan af - rood. 25 november is namelijk de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor godsdienstvrijheid. In Nederland worden zo'n honderd kerken rood verlicht.

Andere gemeente in Zeeland kiezen vandaag voor een tint lichter: oranje! Het is vandaag ook de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Daarom lichten sommige gemeenten hun gebouwen oranje uit, bijvoorbeeld de stadhuistoren in Vlissingen, een brug in Terneuzen en de Abdij in Middelburg.

Een strakblauwe lucht in Vlissingen gisteren. (foto: Anne-Marie van Iersel)

Het weer

Zowel in de ochtend als de middag is er vandaag vrij veel zon, al is er af en toe ook veel hoge bewolking. De temperatuur stijgt naar tien á elf graden en de wind is opnieuw matig tot vrij krachtig uit het zuiden. Vanavond en vannacht is er veel bewolking maar het blijft nog droog.