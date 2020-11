Minister Wiebes beslist: Vlissingen krijgt felbegeerde stroomkabel

Minister Wiebes (Economische Zalen): 'Tracé Vlissingen is milieuvriendelijker, technisch haalbaarder en goedkoper' (foto: ANP)

Minister Eric Wiebes koos voor Vlissingen omdat dit tracé 'beter scoort op de thema's milieu, techniek en kosten', zo staat er in de bekendmaking. De kabel zal lopen via de Noordzee, het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren.

Er had zich een hevige concurrentiestrijd ontwikkeld tussen Zeeland en Brabant over de felbegeerde aansluiting op het nieuwe windpark. Er lagen twee opties op tafel: Vlissingen of Geertruidenberg. Beide provincies zetten alles op alles om de cruciale aansluiting te krijgen.

Tracé van stroomkabel van windmolenpark IJmuiden Ver naar Vlissingen (foto: Ministerie Economische Zaken)

Stroom om te verduurzamen

De gelijkstroom van het grote windmolenpark voor de kust van IJmuiden is nodig voor het produceren van waterstof, dat een veel schonere brandstof is dan aardgas. Die waterstof is essentieel voor het verduurzamen van de bedrijven in de Zeeuws-Belgische haven. Politieke bestuurders en bedrijven aan beide zijden van de grens hebben de plannen al klaarliggen om een grote waterstoffabriek te bouwen.

In totaal gaan de windparken in IJmuiden Ver 4 GW vermogen leveren via 2 verbindingen. Hiervan wordt een verbinding van 2 GW aangelegd naar Zeeland en een verbinding van 2 GW naar de Maasvlakte. Met de totale opbrengst van het windpark zouden jaarlijks een kleine vijf miljoen huishoudens van stroom voorzien kunnen worden. Ter vergelijking: windpark Borsele, de verzamelnaam voor vijf windparken voor de kust van Zeeland, levert 1,5 Gigawatt.

Via stopcontacten op zee wordt stroom van windmolens doorgezet naar land (foto: Omroep Zeeland)

Het ministerie van Economische Zaken huodt in december vier online bijeenkomsten, waarbij een presentatie wordt gegeven over het tracé en worden vragen beantwoord. Inwoners van Zeeland kunnen zich daarvoor aanmelden.

De komende tijd wordt het tracé nader uitgewerkt. Eind januari neem het ministerie een voorbereidingsbesluit. Eind 2021 komt het nieuwe bestemmingsplan ter inzage.

