Hoogleraar Oomen: 'Zeeuws-Vlaanderen wordt inderdaad gediscrimineerd'

(foto: HV Zeeland)

Oomen is gespecialiseerd in mensenrechten en vindt, net als het advocatenkantoor dat door de Stichting Zeeland Tolvrij in de arm is genomen, dat het heffen van tol in de Westerscheldetunnel, tegen de mensenrechten is. "Dat dacht ik zelf ook altijd. Het is bijvoorbeeld tegen het recht van mensen om zich vrij te bewegen, tegen het recht op gelijke toegang tot voorzieningen en gaat in tegen het discriminatieverbod."

'Tol is onrechtmatig'

Een juridische procedure om op basis van deze burgerrechten de tol afgeschaft te krijgen, heeft volgens haar dan ook zeker kans van slagen. "Dat het onrechtvaardig voelt, dat kan iedereen begrijpen, maar de vraag is of het onrechtmatig is. Dat is een juridische vraag en gaat een stapje verder. En ik vind dus van wel", aldus Oomen.

Voor een procedure staan volgens haar diverse wegen open. Als voorbeelden noemt ze het College voor de Rechten van de Mens in Nederland en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

PvdA-kandidaat voor Tweede Kamer

Oomen hoopt na de verkiezingen in maart namens de PvdA de Tweede Kamer in te gaan. Ze heeft zich verschillende keren sterk gemaakt voor een tolvrije tunnel. Ze noemt de toltunnel onrechtvaardig. "Sinds wij hier wonen verbaas ik me er zo over dat iedere keer als je naar de overkant gaat, dat je vijf euro neer mag tellen", zei ze eerder in een video van PvdA Zeeland.

Barbara Oomen (foto: ANP)

Onderzoek van advocatenkantoor

Advocatenkantoor Adriaanse Van der Weel, met kantoren in Middelburg, Terneuzen en Rotterdam, deed in opdracht van de Stichting Zeeland Tolvrij onderzoek naar de rechtmatigheid van de tolheffing in de Westerscheldetunnel.

Volgens het onderzoek is een inwoner van Zeeuws-Vlaanderen afhankelijk van de Westerscheldetunnel voor toegang tot de rest van Nederland en alle daar aanwezige voorzieningen op het terrein van arbeidsmarkt, overheidsdiensten, onderwijs en zorg. De onderzoekers concluderen dat er door het moeten betalen van tol er een onrechtmatig onderscheid bestaat tussen mensen die in Zeeuws-Vlaanderen wonen en mensen die dat niet doen.

Letterlijk staat er in het onderzoek: "Deze voorzieningen zijn alleen toegankelijk voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen als zij tol betalen, terwijl deze toegangsdrempel voor, andere inwoners van Nederland niet aanwezig is. Een redelijk alternatieve route zonder tolheffing is voor Zeeuws- Vlamingen niet aanwezig. Er is ook geen rechtvaardiging voor dit onderscheid." Dit wordt dus door mensenrechtenspecialist Oomen onderschreven.

Eerst beroep op Tweede Kamer

De advocaten zien voldoende gronden voor een juridische procedure om de Staat uiteindelijk te dwingen de tol af te schaffen. Ook zou er een schadevergoeding van de Staat moeten komen. Maar ze doen voorlopig eerst een beroep op de Tweede Kamer.

Die Kamer stemde gisteren in met een onderzoek naar wat de gevolgen zouden zijn van een tolvrije Westerscheldetunnel. Over een tolvrije tunnel na de verkiezingen in maart werd ook gestemd, maar die motie haalde het niet

Lees ook: