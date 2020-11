Een oranje sjaal voor Annie op de dag tegen geweld tegen vrouwen

In alle Bevelandse dorpen met een standbeeld zullen de komende weken de oranje sjaals verschijnen. Het is een actie van de serviceclub Soroptimisten De Bevelanden. Ze steunen daarmee de wereldwijde organisatie Orange The World die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen. Dat doen ze op 25 november, omdat die dag door de VN is uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen vrouwen. Op deze dag kleuren verschillende gebouwen oranje, zoals het Abdijplein in Middelburg en een brug in Terneuzen.

Hoe meer aandacht hoe beter

Het is goed om te weten wat je moet doen als het je overkomt of als je geweld vermoedt bij je buren, vrienden of familie. Met de oranje-sjaal actie willen de Soroptimisten zoveel mogelijk mensen bereiken om ze ervan te doordringen dat het bestaat en dat mensen weten waar ze terecht kunnen als ze ermee te maken krijgen. Jammer genoeg is geweld tegen vrouwen ook in Zeeland geen ver van je bed verhaal, zegt Ditty Smit van de serviceclub Soroptimisten de Bevelanden. "Het gebeurt echt overal".

De cijfers op de websites van Orange the Word en Amnesty International liegen er niet om. 45 procent van alle vrouwen en meisjes in Nederland krijgt in haar leven te maken met fysiek, mentaal of seksueel geweld. Naar schatting meldt daarvan slechts 40 procent dit bij een vriendin, buurvrouw, arts of instantie, en 10 procent doet aangifte bij de politie. De overgrote meerderheid blijft dus onder de radar en krijgt nooit hulp.