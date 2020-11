Meer coronadeeltjes in riool boven Westerschelde

(foto: Omroep Zeeland)

Uit Zeeuws-Vlaanderen zijn dit keer geen metingen bekend. Daarom kan er ook geen Zeeuws gemiddelde worden berekend. Zes van de negen RWZI's die wel bekend zijn, allemaal boven de Westerschelde, pakken deze week hoger uit. Alleen de drie RWZI's van Waarde, Midden-Schouwen en Westerschouwen laten lagere waarden zien.

Het RIVM gebruikt deze metingen om voorspellingen te kunnen doen over de ontwikkeling van de coronapandemie per regio.

Keer miljoen

Bekijk de resultaten op onderstaande kaart. Het gaat om minuscule restantjes van het virus, dat zelf ook al microscopisch klein is. Alle metingen moeten daarom met een miljoen worden vermenigvuldigd. Het RIVM heeft van de watermonsters vastgesteld hoeveel corona-restanten erin zweven, maar weet ook van hoeveel inwoners die afkomstig zijn, omdat per waterzuivering bekend is hoeveel mensen erop zijn aangesloten. De virusdeeltjes in het afvalwater zijn niet besmettelijk.

Regenwater

Op de website van het RIVM staat een uitvoerige uitleg van de methode die wordt toegepast om het rioolwater te meten en conclusies te trekken met betrekking tot het coronavirus her en der in ons land. Bij het meten wordt bijvoorbeeld voorkomen dat afvalwater van bedrijven meegerekend wordt. Ook regenval mag de meting niet beïnvloeden.

In de praktijk verdunt het regenwater in de riolen wel het afvalwater. Maar het debiet in de riolen, dus de totale hoeveelheid water die er doorheen stroomt, wordt eveneens gemeten. In het lab, bij de telling van de virusdeeltjes, wordt het eventuele extra debiet (dus veel regen) verrekend in de som.