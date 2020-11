Uitbranden schuur Philippine kan nog dagen duren

In de nacht van dinsdag op woensdag brandde de landbouwschuur die gevuld was met hooi compleet uit. De brandweer is inmiddels terug naar de kazerne en de omgeving rond de schuur is afgezet.

"De situatie wordt nauwlettend gevolgd, waar nodig wordt de inzet aangepast", aldus de brandweer.

Rode gloed

De brand werd 's nachts kort voor 1.30 uur gemeld. Eén van de buren zou een rode gloed hebben gezien bij de loods en vervolgens poolshoogte zijn gaan nemen.

De brand was heel moeilijk te blussen, doordat er metalen platen om de schuur zaten en omdat er weinig bluswater in de buurt was. Dat moest over een afstand van 1,5 kilometer naar de brand worden gebracht. Dat was reden om te stoppen met blussen. Het vuur is dan volgens de brandweer juist sneller uit en het zorgt voor minder overlast.

(foto: Daan Verhoossel.)

