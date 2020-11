Welke bedrijven kregen staatssteun in de tweede ronde van de NOW?

Geld (foto: Pixabay)

Verschillen

De verschillen in Zeeland zijn groot. Goes gaat absoluut en relatief aan kop. De ondernemers en stichtingen in die gemeente hebben 6,2 miljoen gekregen uit de NOW-2 pot. Dat is omgerekend 164 euro voor iedere Goesenaar.

Kaart

Onderaan de lijst komt Noord-Beveland met nog geen vier ton voor alle bedrijven tezamen. Maar in verhouding tot het aantal inwoners is het de gemeente Veere die het laagst scoort: slechts 28 euro per Veerenaar. Bekijk het op onderstaande kaart.

De lage bedragen van bijvoorbeeld de gemeenten Veere en Sluis zijn volgens Jaco de Bat van WEA Accountants & Adviseurs in Hulst wel te verklaren: "Deze gemeenten hebben veel toerisme. Denk aan strandtenten of campings. Die hebben een goede zomer gedraaid maar het voorseizoen was slecht. Dus voor NOW 2.0 kwamen ze in veel gevallen niet in aanmerking."

Minder aanvragen

Bij de eerste NOW regeling hebben ruim drieduizend bedrijven steun aangevraagd. Bij de tweede ronde lag dat aantal veel lager. Volgens De Bat heeft dat dus te maken met de goede zomer in sommige sectoren maar ook zijn bedrijven voorzichtiger geworden.

"De eerste keer werd al snel een aanvraag gedaan omdat alles nog onduidelijk was. De tweede keer hadden bedrijven ervaringen met de regeling dus zijn ze soms ook voorzichtiger geworden zodat er later niet terugbetaald hoeft te worden."

Alle bedrijven

De Zeeuwse lijst is ruim 1.050 bedrijven en organisaties lang. Omroep Zeeland heeft ze, gesorteerd op gemeente, in onderstaande tabel beschikbaar gemaakt. Het bedrag dat ze (voorlopig) ontvingen staat in de tweede kolom.

Is de tabel niet zichtbaar in jouw app? Klik op deze directe link naar de website van Tableau.

Bron

Alle gebruikte data zijn afkomstig van het UWV. De bewerking van bovenstaande Zeeuwse selectie is gedaan door het Zelfboekhoudbureau.