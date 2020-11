Eén Zeeuw overleden aan corona, 77 nieuwe positieve coronatests

(foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om cijfers uit de dagelijkse rapportage van het RIVM, over besmettingen die geregistreerd zijn tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen. Iemand uit de gemeente Reimerswaal moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

De meeste besmettingen, zeventien vandaag, komen net als gisteren uit de gemeente Terneuzen, gevolgd door Tholen (10) en Sluis (9).

Per gemeente

Gemeente do 19 nov vr 20 nov za 21 nov zo 22 nov ma 23 nov di 24 nov wo 25 nov Borsele 13 1 8 3 0 1 4 Goes 13 1 0 6 7 2 7 Hulst 16 5 9 7 16 4 5 Kapelle 1 0 2 3 0 1 0 Middelburg 13 3 5 12 6 4 4 Noord-Beveland 4 1 0 1 0 0 0 Reimerswaal 6 3 4 9 5 3 8 Schouwen-Duiveland 9 1 3 2 1 0 5 Sluis 25 4 10 8 6 2 9 Terneuzen 47 8 12 19 30 12 17 Tholen 21 4 19 14 9 7 10 Veere 6 1 1 0 3 3 2 Vlissingen 7 3 5 3 6 2 6 Totaal Zeeland 181 35 78 87 89 41 77

Het aantal geregistreerde nieuwe besmettingen ligt hoger dan gisteren. Toen werden 41 nieuwe besmettingen gemeld. Daarnaast werden gisteren drie overlijdens -en drie ziekenhuisopnamen gemeld.

Voortschrijdende week

De voortschrijdende week laat alleen op de Bevelanden een lichte stijging zien. Per dag is de totaalsom van de afgelopen zeven dagen gemaakt. Zo wordt voorkomen dat je naar incidentele fluctuaties kijkt.

De GGD Zeeland ziet lichtpuntjes in de recente coronacijfers. Zij baseren zich op het aantal positief geteste mensen tot en met afgelopen zondag. Zeeland balanceert qua aantal besmettingen op het randje om van 'ernstig' terug naar 'zorgelijk' te gaan, het een na laagste risiconiveau. Daarnaast zijn er meer testen afgenomen dan de week ervoor, maar zijn er minder besmettingen vastgesteld.

Grensverkeer België

Ook is de daling in het aantal besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen doorgezet. De GGD vermoedt dat de hogere besmettingscijfers in Zeeuws-Vlaanderen mede worden veroorzaakt door het grensverkeer met België. Begin november ging België in een strengere lockdown die nu, drie weken later, zijn vruchten begint af te werpen. De besmettingscijfers bij de zuiderburen dalen ook.

De GGD is niet helemaal tevreden met de nieuwe cijfers. Ondanks de daling, daalt het aantal besmettingen niet snel genoeg. Dat heeft als gevolg dat de maatregelen langer van kracht moeten blijven dan van het voorjaar, om hetzelfde effect te bereiken. Ook zien epidemiologen van de GGD dat de coronamaatregelen in Zeeland minder goed worden opgevolgd dan tijdens de eerste coronagolf. Zo wordt er, net als in de rest van Nederland, minder thuisgewerkt dan van het voorjaar.