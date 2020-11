Behandeling moord Oostkapelle afhankelijk van resultaat DNA-onderzoek

Politie speurt in Oostkapelle (foto: HV Zeeland)

Een 57-jarige man zit vast voor de dood van een 78-jarige bewoonster van Parc Zonnehove. Zij werd op 24 mei 2019 om het leven gebracht door een messteek in haar borst. Het wapen werd nooit gevonden. Wel werden DNA-sporen aan zowel de binnen- als de buitenkant van de deur van de woning gevonden.

De verdachte was dit keer niet aanwezig in de rechtszaal. Advocaat Rivka Davidse voerde het woord namens hem. Tijdens de vorige zitting op 1 september was de verdachte er wel en sprak hij voor het eerst. De man zei toen dat hij onschuldig is.

Nijpende situatie

De advocaat probeerde op allerlei manieren voor elkaar te krijgen dat haar cliënt de rechtszaak niet in zijn cel hoeft af te wachten. "Het gaat redelijk met hem", zegt Davidse. "Maar zijn persoonlijke omstandigheden worden steeds nijpender. Hij dreigt op deze manier zijn koopflat kwijt te raken."

Ook vandaag oordeelde de rechtbank dat de rechtsorde te ernstig geschokt is en dat de zaak te ernstig is om de 57-jarige verdachte vrij te laten. De verdachte blijft dan ook vast zitten.

NFI nog niet klaar met DNA-onderzoek

Het forensisch dossier is af. Maar er wordt nog steeds gewacht op het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut over het DNA-onderzoek. Dat wordt op 1 januari verwacht. Reden voor de rechtbank om zowel aan de officier van justitie als aan de advocaat van de verdachte te vragen of een inhoudelijke behandeling op 20 en 21 januari haalbaar zal zijn.

Beide partijen gaven aan nog niet te kunnen aangeven of er onderzoekswensen zullen zijn. De rechtbank drong er wel op aan dat als er wensen zijn, maar ook als die er niet zijn, dit zo spoedig mogelijk door te geven. Daarom gaat de rechtbank er van uit dat de zaak inhoudelijk behandeld zal worden op 20 en 21 januari.

De rechtbank vertrouwt er verder op dat de verdachte aanwezig zal zijn bij de inhoudelijke behandeling. Een bevel van medebrenging achtte de rechtbank niet noodzakelijk. "De verdachte zit in Torentijd, dus mocht onverhoopt toch zo zijn dat hij er niet is, dan kunnen we hem zonder veel tijdverlies laten ophalen", aldus de voorzitter van de rechtbank.

Livestream

Vandaag was het maximale aantal van vijftien personen aanwezig tijdens de zitting in de rechtbank. Gezien de massale belangstelling zei de voorzitter van de rechtbank dat de aanwezigen er rekening mee moeten houden dat de zaak op 20 en 21 januari alleen digitaal via een livestream te zien zal zijn en dat men niet aanwezig kan zijn door de coronavoorwaarden die gelden in de rechtbank.

