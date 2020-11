De uil van Petra en Sjakie is vermist: 'Wie heeft Fibi gezien?'

(foto: Privefoto.)

De Europese oehoe is sindsdien verdwenen. "Ze is een jaar oud, 65 centimeter hoog en heeft een spanwijdte van 1 meter 80", zegt Petra De Paepe.

Samen met haar man Sjakie was ze ook vandaag weer op pad met de auto om Fibi te zoeken. "Normaal komt zo'n uil ongeveer 5 kilometer ver, maar het kan ook iets verder zijn. We krijgen verschillende tips, maar nu bleek het bijvoorbeeld om een buizerd te gaan."

(foto: Privefoto.)

De oehoe is een jaar oud. "Hopelijk overleeft ze het. Het jachtinstinct is wat minder, maar het zit er wel in. We geven normaliter muizen of eendagskuikens, die we bij een boomstronk leggen waar ze heen moet vliegen."

Fibi is geringd en heeft zogenoemde schoentjes aan. Het gaat dan om leren riempjes, waar in het geval van Fibi weer kakigroene lintjes aan zitten. "Heel herkenbaar, dus we hopen dat iemand haar herkent. Ze zit vaak op ooghoogte, maar kan ook op de grond tussen takken zitten. In de schemering is ze vaak actief, overdag slaapt ze."

Mensen die Fibi zien, kunnen dat hier melden.