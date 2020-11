'Felbegeerde stroomkabel belangrijk voor Zeeland en Zeeuwse haven'

(foto: Omroep Zeeland)

De stroom van het grote windmolenpark voor de kust van IJmuiden is nodig voor het produceren van onder andere waterstof, een veel schonere brandstof dan aardgas. Waterstof is essentieel voor het verduurzamen van bedrijven in North Sea Port.

"Deze aansluiting is belangrijk om twee redenen", zegt Daan Schalck van North Sea Port. "Voor het elektrificeren van de havens. In de toekomst gebruiken we geen fossiele brandstoffen meer, maar elektriciteit. Dat moet groene stroom worden, daarom is dit belangrijk. Ten tweede willen we in de toekomst zelf ook waterstof produceren. Om dat zo duurzaam mogelijk te maken, is groene stroom nodig. Windparken als IJmuiden Ver zijn daar ideaal voor."

Blije wethouder en gedeputeerde

In Vlissingen en Middelburg heerste vandaag een juichstemming. De stroomkabel is volgens de gemeente en provincie een belangrijke stap in de klimaatdoelstellingen. "Om alleen het Zeeuwse gedeelte van North Sea Port te verduurzamen is zes tot negen gigawatt vermogen nodig", zegt wethouder John de Jonge.

"Met deze kabel halen we twee gigawatt naar Zeeland toe. Een belangrijke stap en goed dat het belang van Zeeland in vergroening van Nederland herkend en erkend wordt."

Ook provinciebestuurder Dick van der Velde is een tevreden man. "We wisten dat we een goede kans maakten. Dit is belangrijk voor de elektrificatie van de industrie." Op de vraag hoe Zeeland de minister heeft weten te overtuigen, lacht Van der Velde. "Er zijn dingen, die blijven onder ons."

Ook in Zeeuws-Vlaanderen

Daan Schalck van North Sea Port wil ook ten zuiden van de Westerschelde groene stroom kunnen gebruiken. "Het is geen toeval dat deze aansluiting vlakbij een al bestaande van TenneT komt te zitten. Via de 380kV-hoogspanningslijn kunnen bedrijven in het Sloegebied groene stroom gebruiken. Dat willen we ook in Zeeuws-Vlaanderen. Daarom is de volgende stap: de Westerschelde over."

