Boer Remijn is 'best blij met de patrijs' op zijn land

(foto: Omroep Zeeland)

Wat er kan om de patrijs te beschermen is te zien op het land van Huub Remijn in Burghsluis. Een deel van zijn boerenbedrijf is een soort van patrijzenparadijs. Remijn en Naomi Osinga van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, waren vandaag te gast in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Volgens Remijn is de patrijs met weinig tevreden. Eigenlijk is het belangrijkste om stukken van het land niet te gebruiken voor productie. Remijn doet dat sinds vier jaar. "We pachten bij Burghsluis een stuk grond van Stichting Landschapsbeheer en toen hebben we afspraken gemaakt om maatregelen te nemen om de patrijs te beschermen."

Maatregelen voor patrijs

Dat beschermen kan vrij eenvoudig. Bepaalde blokken van Remijn zijn ingezaaid met kruiden, de tarwestoppels blijven 's winters zo hier en daar staan. "Om te vluchten en dekking te zoeken", akldus Remijn. "En ik heb een keverbank, want de kuikens van de patrijs zijn gek op insekten."

Volgens Osinga zijn boeren als Remijn enorm belangrijk voor de patrijs. "En alle andere akkervogels", voegt ze daar aan toe. De patrijs is volgens haar een beetje het uithangbord van een internationaal project, waaraan naast Nederland zes andere landen aan meedoen. "De patrijs is een leuke vogel, met zijn oranje wangetjes en roestbruine vlek op zijn borst."

De voornaamste reden dat het niet goed gaat met akkervogels is zijn leefgebied. Dat is volgens Osinga sinds de jaren zeventig enorm afgenomen. "Het is heel moeilijk voor ze om geschikte plekken te vinden. Daarmee is ook het voedselaanbod afgenomen. En bestrijdingsmiddelen maken het lastig."

Taken beschermers

De beschermers die gezocht worden, zijn volgens Osinga vooral nodig bij het 'monitoren' van een en ander. "Bij tellingen in voor- en najaar, maar ook om andere weidevogels te beschermen. We komen regelmatig nesten tegen, maar hebben eigenlijk geen tijd om die op te sporen en te markeren zodat de boer eromheen kan maaien."

En meer boeren zoals Remijn die willen helpen zijn ook meer dan welkom. En dat kan ook eenvoudig. "Een plekje dat niet handig is voor machines of te nat. Het is mooi als zo'n plekje voor de patrijs met rust gelaten wordt", aldus Osinga.

Remijn pakt het wat grondige aan, want zijn grootste blok voor de patrijs is zo'n hecatere groot. Hij krijgt daar overigens wel een vergoeding voor als compensatie. Maar doet het toch ook uit liefde voor de patrijs. "Ik ben best blij met de patrijs op mijn land. We kunnen hem er goed bijhebben. Hij richt weinig schade aan dus is van harte welkom."

Remijn is overigens niet tegen ieder dier zo hartelijk, geeft hij ook toe. "Aan een project gans zou ik nooit meedoen. Maar gelukkig hebben die geen voordeel van deze maatregelen."

Naomi Osinga en Huub Remijn over de bescherming van de patrijs in De Zeeuwse Kamer patrijs