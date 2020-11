Boaz (10) maakt indruk op gemeenteraad bij pleidooi voor pumptrack

(foto: Omroep Zeeland)

Boaz sprak dinsdagavond in zijn eentje alle raadsleden toe. "Toen ik daar eenmaal stond vond ik het wel spannend", geeft hij toe. "Maar ik vond het wel goed gaan. Het onderwerp is best klein, maar ik vind het heel leuk dat er nu zoveel aandacht voor is."

Op locatie kijken

Na zijn presentatie overhandigde Boaz, veilig op anderhalve meter afstand, alle handtekeningen aan burgemeester José van Egmond. De reactie van de burgemeester was positief. "De raadsleden hebben je heel goed gehoord, dus ik denk dat je binnenkort misschien eens moet gaan kijken op de locatie hoe en wat." Boaz moet dus nog even geduld hebben. "Ik zou het liefst gewoon gelijk een afspraak maken dat de pumptrack er komt", lacht hij.

Vroeger, toen ik klein was, hadden we ook een skatebaan liggen. Daar fietsten we ook altijd op." José van Egmond, burgemeester Reimerswaal.

"Ik vond Boaz heel stoer", aldus burgemeester José van Egmond. "Hij ging daar echt als een koopman staan om zijn boodschap te verkondigen. Hij zou een heel goed raadslid zijn." Of de pumptrack er daadwerkelijk komt, is nog niet zeker. "Zo'n plan is natuurlijk heel leuk, maar een gemeente moet het van alle kanten bekijken. Kan het ten opzichte van andere dorpen? Wat vindt de omgeving ervan? Dat soort vragen moeten beantwoord worden."

Toen ik klein was

De afgelopen jaren mocht de kindergemeenteraad van Reimerswaal elke keer in een andere kern een nieuwe speelplaats ontwerpen. "Dus alle speelplaatsen zijn vernieuwd op basis van de ideeën van kinderen", vertelt de burgemeester. Maar volgens Boaz is er in Krabbendijke te weinig te doen voor oudere kinderen. Van Egmond snapt Boaz wel. "Vroeger, toen ik klein was, hadden we ook een skatebaan liggen. Daar fietsten we ook altijd op."

(foto: Omroep Zeeland)

Sparen

Niet alleen de burgemeester, maar ook de raadsleden vonden dat Boaz het goed deed. "Ik vind het hartstikke stoer van je dat je hier durft te komen met je mooie verhaal", aldus Marjolein Sinke-Oele (PvdA). "Wij vinden eigenlijk dat er in elke kern van Reimerswaal een skatebaan moet komen. We gaan heel hard sparen om dat allemaal te realiseren." Ook Olaf Buteijn (CDA) was enthousiast. "Fijn dat je hier vanavond bent, Je hebt het heel goed gedaan."

De ouders van Boaz zijn apetrots. "Het was echt kicken. Hij deed het echt heel goed. Hij heeft een heleboel complimenten gehad. Alle opa's en oma's hebben live meegeluisterd via de website van de gemeente. Het was echt een belevenis."

Lees ook: