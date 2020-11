Geweld tegen vrouwen speelt ook in Zeeland, deze rechercheur krijgt er dagelijks mee te maken

Amperse ziet het vooral bij meisjes die in een loverboycircuit zitten en vrouwen die gedwongen worden in de prostitutie te werken of diefstallen te plegen. "Vooral meisjes met een licht verstandelijke beperking of een laag IQ zijn een makkelijke prooi. Die kun je met een goeie babbeltruc veel dingen laten doen."

Met stroomstootwapen bewerkt

"We zien meisjes die om ingewerkt te worden, verkracht worden, we zien meisjes die met een stroomstootwapen bewerkt zijn, meisjes die een pistool op hun hoofd hebben gekregen", vertelt de rechercheur. "We hebben het heel specifiek over Zeeland, benadrukt hij. "Dat komt gewoon voor."

Orange The World vraagt extra aandacht voor geweld tegen vrouwen. Dat doet de organisatie omdat 25 november door de VN is uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen vrouwen. Extra aandacht is nodig, want 45 procent van alle vrouwen en meisjes in Nederland te maken krijgt met fysiek, mentaal of seksueel geweld, blijkt uit cijfers van Orange The World en Amnesty International.

Rechercheur Amperse heeft in de twintig jaar dat hij recherchewerk doet een zesde zintuig ontwikkelt voor situaties die niet in de haak zijn. "Een auto met beslagen ramen op een verlaten parkeerplaats kan duiden op vrijend stelletje, maar soms moet je verder kijken dan je neus lang is, want het zou zomaar een afwerkplek kunnen zijn waar klanten naar toe worden gebracht om seks met een minderjarige te hebben."

Bang om aangifte te doen

Het melden van geweld tegen meisjes en vrouwen is een punt van zorg voor rechercheur Amperse. Hij merkt dat mensen vaak bang zijn om hun verhaal te doen, en zegt dat een melding altijd anoniem gedaan kan worden. Het baart hem ook zorgen dat er weinig meldingen van instellingen en scholen komen, volgens hem zijn die organisaties ook bang om aangifte te doen.

Op de nieuwe website geweldtegenvrouwenmelden.nl van de Soroptimistenclubs, Zonta en UN Women vind je uitleg en informatie over verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en meldpunten en organisaties die je kunnen helpen. Aangifte van geweld doe je bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem MMA.

