Minikerkje op wieltjes gaat op tour door de provincie

De voorzitter van de kerk was op fietsvakantie in Drenthe en zag daar zo'n zelfde kapelletje. Dat sprak hem aan en dat wilde hij ook in Ovezande. Een groep vrijwilligers heeft het idee opgepakt en er is al proefgedraaid bij het woonzorgcentrum in het dorp.

Dolgelukkig

De bewoners waren dolgelukkig met de komst van het kerkje. Een vrouw die normaal de diensten in de kerk aan het eind van de straat bijwoont, maar vanwege corona even niet, is blij dat ze zo toch naar de kerk kan. "Nu komt de kerk naar ons. Een pracht initiatief!" Ze steekt een kaarsje aan. "Voor deze tijd, omdat het een heel vervelende tijd is wat niets te bieden heeft."

De medewerkers van het woonzorgcentrum zijn ook tevreden. Want ook dementerende bewoners kunnen nu naar de kerk, terwijl ze anders niet zo snel zouden gaan.

Charlotte is één van de vrijwilligers van het minikerkje (foto: Omroep Zeeland)

Charlotte den Toonder is één van de initiatiefnemers van het minikerkje. Na het succes van het bezoek aan het woonzorgcentrum, hoopt ze dat het kapelletje op tour gaat door de provincie. "Eigenlijk hadden we bedacht om met het kapelletje naar braderieën en andere evenementen te gaan. Dat gaat nu even niet. We hopen nu dat we terecht kunnen bij andere woonzorgcentra of zelfs scholen. Want voor iedereen is het fijn om in deze tijd een kaarsje te branden."